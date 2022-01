Apple a augmenté de 25 % sur le marché européen des smartphones en 2021

RAMPOW Chargeur USB 36W, Chargeur Secteur Mural 2 Ports USB C+USB A Charge Rapide Power Delivery 3.0 & QC 3.0 pour iPhone 13/13 Pro/12/12 pro/11, iPad Mini 6, Airpods Pro, Samsung Galaxy S21/S20/S10

🔋 [Charge Utral Rapide] - Ce chargeur secteur prend en charge PD 2.0 / 3.0, QC 2.0 / 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging et Huawei FCP. Il peut charger les appareils compatibles jusqu'à 70% plus rapidement que la charge standard (5W). Et le QC 3.0 peut charger un smartphone jusqu'à 50% en 30 minutes. 💯 [Technologie Intelligente IG POWER Pro] - Augmenté avec RAMPOW iG Power Pro, la puce intelligente détecte automatiquement vos appareils et ajuste la sortie pour fournir une charge à haute vitesse sur mesure. Pleine puissance pour un seul appareil et utilisation intelligente de l'énergie pour deux appareils. 🌟 [Charge Simultanée et Pratique] - Ce chargeur usb mural 36W des deux ports vous permet de charger 2 appareils en même temps avec une sortie maximale de 18W par port. La combinaison de 2 ports différents (USB C + USB A) peut satisfaire vos différents besoins de connexion. Et le port USB C peut fournir 30 W d'alimentation lorsqu'il est utilisé seul. 👍 [Système de Sécurité Complet] - Un contrôleur d'alimentation USB avancé et un convertisseur abaisseur synchrone ont été appliqués pour fournir une efficacité élevée et améliorer la fiabilité, ce qui aide à prévenir les câbles des courts-circuits, des surtensions de sortie, des surintensités, de l'accumulation de chaleur excessive et dommage. 😉 [Ce que Vous Obtenez] - Un chargeur usb c 36W de RAMPOW et un service client amical. Nous sommes ici pour vous aider si vous avez toutes questions.