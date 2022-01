Le soleil a tiré sur la Terre et une tempête géomagnétique est attendue le 2 février

Spaceweather.com rapporte aujourd’hui (31 janvier 2022) que la grande région de taches solaires AR2936 – qui a quadruplé de taille en 48 heures au cours du week-end dernier – a libéré une éjection de masse coronale dirigée vers la Terre (CME), qui pourrait provoquer une tempête géomagnétique commençant comme dès le 2 février 2022.

Les éjections de masse coronale sont de puissantes éruptions près de la surface du Soleil provoquées par des plis du champ magnétique solaire.

Voici venir une tempête géomagnétique

Selon Spaceweather, [A CME] a été lancée dans l’espace aux premières heures du 30 janvier par une éruption solaire de classe M1. La grande tache solaire AR2936 était la source de l’explosion. La flamme de longue durée a duré plus de 4 heures, donc elle a mis beaucoup d’énergie dans le CME.

Ainsi, des tempêtes géomagnétiques de classe G2 modérément fortes devraient être ressenties sur Terre. Lors de telles tempêtes, des aurores peuvent être observées dans le cercle polaire arctique.

Cette source CME – une grande région de taches solaires AR2936 – est l’une des plus grandes régions actives à ce jour dans le cycle solaire 25, un cycle de 11 ans actuellement en hausse.

Les éjections de masse coronale sont de puissantes éruptions. Les chocs qui en résultent se répercutent sur le système solaire et peuvent perturber les satellites et les réseaux électriques sur Terre. Ils peuvent également provoquer des spectacles fantastiques d’aurores boréales, ou aurores boréales, qui peuvent parfois atteindre des latitudes plus basses comme le nord des États-Unis.

La tache solaire AR2936 est beaucoup plus grande que la Terre

Lorsque nous parlons d’une tache solaire, dans ce cas AR2936, nous faisons référence à une zone géante à la surface de notre étoile. En fait, cette zone est beaucoup plus grande que la planète Terre.

De manière à ce que la tache soit visible à l’œil nu avec un écran solaire.

Aujourd’hui est encore plus grand qu’hier. La Terre à l’échelle nous dit que la tache solaire est d’environ 9 x 2,5 Terre, soit environ 115 000 x 32 000 km !

Référé à Spaceweather.com.

La tache AR2936 a plusieurs noyaux sombres plus grands que la Terre, et l’ensemble du groupe s’étend sur 100 000 km à travers la surface de l’étoile. [o diâmetro da Terra é de cerca de 13.000 km]. C’est une tache solaire idéale pour les techniques de projection.

Toute cette énergie voyage vers la Terre et, le 2 février, l’impact, plus ou moins important, se fera sentir.