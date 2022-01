Pabllo Vittar rejoint Les Sims 4

Au fil des ans, nous avons vu Les Sims 4 grandir et évoluer dans une direction qui en fait une expérience de plus en plus polyvalente.

Et cela se voit aussi dans les partenariats qu’il a créés, comme celui que je vous présente maintenant, avec le chanteur et drag queen brésilien, Pabllo Vittar.

Electronic Arts et Maxis ont récemment dévoilé The Sims 4 Carnaval Streetwear Kit, une collection de nouveaux contenus pour Les Sims 4 qui présente la marque personnelle du chanteur et drag queen brésilien, Pabllo Vittar.

Les Sims se sont associés à l’emblématique drag queen brésilienne, auteur-compositeur-interprète et mannequin Pabllo Vittar pour organiser des looks qui permettent aux joueurs d’élargir le style de leurs Sims et de libérer leur créativité.

L’idée est d’offrir aux joueurs des Sims 4 de nouvelles possibilités de personnaliser leurs expériences et celles de leurs Sims, en diversifiant leur garde-robe avec de nouveaux looks Create-A-Sims.

Luxuriants, féroces et luminescents, les looks, les styles et les couleurs du Carnaval Streetwear Kit incarnent le sentiment de liberté et de plaisir de Pabllo. Ce nouveau contenu encourage les Simmers à incarner la confiance et la créativité de l’une des plus grandes célébrations culturelles au monde grâce à des vêtements, du maquillage et des accessoires dynamiques pour tous les Sims. La fluidité des designs encourage les Sims à mélanger les pièces de Pabllo dans n’importe quel look pour une abondance de joie. Que les joueurs choisissent d’habiller leurs Sims avec des découpes, des motifs de fruits multicolores avec des contrats graphiques ou des hauts à paillettes, les possibilités de diversifier leurs looks sont infinies, avec un maquillage audacieux et des accessoires colorés.

Depuis longtemps, les Sims offrent aux joueurs un esprit global, une destination créative pour s’exprimer à travers la mode, plus récemment avec le Modern Menswear Kit en collaboration avec le designer londonien Stefan Cooke, ainsi que Fashion Street Kit et Incheon. , inspiré des tendances de l’emblématique Fashion Street et des couloirs de Mumbai à l’aéroport d’Incheon.

Dans le cadre de la collaboration pour Carnaval Streetwear Kit, Pabllo Vittar a enregistré son single de danse « Buzina » de son deuxième album studio, Não Para Não, en simlish.

Désormais disponible en tant que mise à jour gratuite du jeu de base, les simmers peuvent bloquer les airs amusants via les stations de radio du jeu Sims 4. Pour continuer la célébration, les joueurs peuvent s’attendre à une mise à jour du jeu de base Sims Delivery Express avec des recettes de cuisine brésilienne et un masque début février, et en mars, décorez votre maison avec une nouvelle œuvre d’art du célèbre artiste contemporain Lano.

Le kit Sims 4 Carnival Streetwear sera disponible le 3 février sur PC et Mac via Origin et Steam, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X et Xbox One.