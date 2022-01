FCC investira plus de 1,2 milliard de dollars dans le haut débit rural dans 32 États

En bref : La FCC a annoncé son intention d’investir plus de 1,2 milliard de dollars dans le Rural Digital Opportunity Fund pour améliorer l’infrastructure à large bande en milieu rural. Cet investissement chargera 23 fournisseurs d’améliorer les services à large bande dans plus d’un million de régions à travers 32 États.

Dans le cadre du projet de la Federal Communications Commission (FCC), la commission a également créé le plan de responsabilité du haut débit rural pour garantir que des programmes tels que le Rural Digital Opportunity Fund sont conformes aux conditions réglementaires. Le nouveau plan vise à doubler le nombre d’audits et de vérifications en 2022 par rapport à 2021 et à effectuer davantage d’audits et de vérifications sur site sur des sites sélectionnés au hasard. Le plan augmentera également les audits et les vérifications des bénéficiaires d’assistance importants et à haut risque, augmentera la transparence du programme et publiera les résultats des vérifications, des audits et des tests de performance de vitesse/latence sur le site Web de Universal Service Administration Company.

« L’annonce d’aujourd’hui signifie que les consommateurs bénéficient d’une plus grande connectivité, tandis que nous poursuivons notre engagement à faire en sorte que le financement aille aux régions qui en ont vraiment besoin », a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC. « Le nouveau plan de responsabilisation en matière de haut débit en milieu rural accélérera nos processus d’audit et de vérification et, pour la première fois, rendra publics les résultats des vérifications, des audits et des tests de vitesse et de latence. »

Pour assurer la répartition équitable du financement au cours de l’année écoulée, la commission a pris des mesures pour mieux surveiller ce programme, notamment en contactant les candidats concernant les zones qui peuvent déjà avoir un service ou si le service n’est pas utilisé de manière appropriée. Il procédera également à des examens approfondis de tous les soumissionnaires retenus. De plus, la FCC a rendu plus de places disponibles pour les opportunités de financement en mettant par défaut les fournisseurs de zones sélectionnées et en refusant les dérogations aux soumissionnaires qui n’ont pas obtenu les approbations de l’État ou traité leurs demandes.

Jusqu’à présent, la FCC a financé plus de 4 milliards de dollars pour remporter des offres et des propositions de nouveaux projets, mais cette valeur devrait encore augmenter à mesure qu’elle continue d’examiner et de sélectionner davantage de candidatures.

Crédit d’en-tête : Bai Communications