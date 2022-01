Samsung a déversé 2,88 millions de déchets acides dans un bassin d’eau de pluie à Austin

Nous écrivons généralement des nouvelles, des lancements de produits et des informations pertinentes sur les entreprises technologiques. Mais de temps en temps, il y a aussi des nouvelles importantes sur des entités qui ne sont pas si bonnes.

Ainsi, selon les dernières informations publiées par un rapport, Samsung a déversé 2,88 millions de déchets acides dans un bassin d’eau de pluie situé à Austin aux USA.

Samsung a pollué l’eau de pluie à Austin

Selon un récent rapport publié par un responsable de la section environnementale travaillant pour le conseil municipal d’Auston (Texas, États-Unis), il y a eu un déversement massif de produits chimiques par Samsung dans une lagune d’eaux pluviales à proximité qui alimente un affluent de Harris Branch Creek, situé au nord-est de la région.

Les détails indiquent que la société sud-coréenne a déversé jusqu’à 763 000 gallons (environ 2 888 269 litres) de déchets acides dans le lagon, qui ont navigué dans l’affluent voisin pendant plus de 100 jours. Du coup, la contamination provoquée »pratiquement aucune vie aquatique survivante« , comme l’indique le Département de la protection des bassins versants (WPD).

Selon les données révélées, certaines parties de l’affluent du ruisseau Harris Branch avaient des niveaux de pH compris entre 3 et 4. Ce sont des valeurs d’acidité élevées, par rapport à ce qui serait considéré comme acceptable dans ces étangs, étant comparables au niveau d’acidité du vinaigre. , par exemple. Et selon le département américain de l’intérieur, avec un pH compris entre 3 et 4″les poissons adultes meurent« .

À son tour, la porte-parole de Samsung, Michele Glaze, a déclaré aux médias locaux que :

La plupart des eaux usées ont été confinées sur place; cependant, certains ont été relâchés par inadvertance dans un petit affluent non identifié en amont du ruisseau Harris Branch.

Après avoir détecté le déversement, la société sud-coréenne a déclaré qu’elle avait arrêté le déversement et qu’elle avait également embauché un spécialiste du nettoyage, ainsi que pris des mesures pour trouver une solution au problème et « restaurer l’affluent » :

Nous avons immédiatement mis fin à l’expulsion et avons engagé une société d’ingénierie environnementale de premier plan comme partenaire et avons pris des mesures pour mettre en œuvre une solution qui minimiserait l’impact sur l’environnement et restaurerait l’influent.

Les chercheurs ont déjà confirmé l’arrêt des rejets et les dernières mesures, réalisées les 14 et 19 janvier, ont montré des niveaux d’acidité déjà proches de la normale, entre pH 6,7 et 8,5.