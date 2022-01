Un avion de chasse F-35C de l’US Navy s’écrase sur un porte-avions et tombe par-dessus bord (vidéo)

L’événement aurait dû rester dans la sphère du secret des forces armées américaines. Pourtant, les images qui circulent sur internet ne laissent aucun doute. L’avion de guerre le plus moderne des États-Unis, coûtant plus de 100 millions de dollars, est tombé par-dessus bord.

Après que la véracité des images a été remise en cause, la marine américaine a confirmé que la vidéo et les photos circulant sur les réseaux sociaux sont en fait celles du F-35C écrasé la semaine dernière en mer de Chine méridionale.

Un avion de chasse américain super moderne de 100 millions de dollars tombe par-dessus bord et est perdu

Les premières images du chasseur furtif F-35C de l’US Navy qui s’est écrasé en mer de Chine méridionale le 24 janvier sont apparues, montrant le chasseur furtif flottant à la surface avec la verrière du cockpit ouverte et sans le siège éjectable.

Selon l’US Navy, le tout dernier chasseur furtif monomoteur américain, d’un coût de plus de 100 millions de dollars, s’est écrasé sur le porte-avions USS Carl Vinson alors qu’il effectuait des opérations de routine.

Selon des responsables de la marine, le pilote s’était éjecté avant que l’avion ne tombe par-dessus bord après s’être écrasé sur le pont du porte-avions et blessé six marins et le pilote.

Selon divers rapports, la marine américaine est dans une course pour tenter de récupérer le jet des profondeurs de l’océan. On craint que la technologie de guerre américaine la plus avancée ne tombe entre les mains des Chinois.

La Chine semble minimiser les inquiétudes américaines

L’inquiétude américaine semble sans écho du côté de Pékin. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, la Chine savait qu’un chasseur furtif de la marine américaine s’était écrasé en mer de Chine méridionale, mais n’avait aucun intérêt pour le chasseur furtif et a ajouté :

Nous conseillons [os EUA] contribuer davantage à la paix et à la stabilité régionales plutôt que de fléchir la force à chaque tournant [no Mar da China Meridional].

Un porte-parole de la 7e flotte de la marine américaine a confirmé vendredi l’authenticité des images et a annoncé qu’une enquête sur l’incident se poursuivait.

Le navire a confirmé que les images vidéo et photographiques apparues sur les réseaux sociaux avaient été capturées à bord de l’USS Carl Vinson lors de l’accident.

Dit Hayley Sims, commandant de la 7e flotte, responsable des relations publiques, selon CNN.

La marine américaine a maintenant annoncé que les dommages au porte-avions étaient superficiels et qu’il a repris ses opérations normales. Un autre porte-parole de la 7e flotte, le lieutenant Nicholas Lingo, a déclaré que les efforts pour récupérer l’avion de chasse au fond de la mer de Chine méridionale avaient déjà commencé.

L’un est à moi, l’un est à toi, l’autre est celui qui le prend

L’opération de récupération sera probablement difficile car la Chine revendique la quasi-totalité des 1,3 million de miles carrés de la mer de Chine méridionale comme son territoire et surveillera de près l’opération.

Malgré cela, un officier à la retraite du Corps des Marines et actuel conseiller principal du Centre d’études stratégiques et internationales du programme de sécurité internationale, Mark Cancian, a déclaré au Navy Times que la récupération du chasseur furtif devrait être « relativement facile » étant donné que la mer de Chine méridionale n’est pas si profond.