Les emojis 3D pourraient enfin arriver sur Windows 11

Chez Microsoft il y a un problème de communication et c’est un fait indéniable. Il y a des divisions qui ne parlent pas aux autres et cela s’est produit avec le manque de communication des emojis. L’équipe Microsoft Design nous a montré un renouveau des emojis avec un aspect visuel incroyable. Au final, depuis la zone Windows, ils nous ont dit qu’il s’agissait d’images promotionnelles mais que les emojis étaient en 2D et plus simples. Mais, il semble qu’au final on pourrait avoir des icônes en 3D.

Un designer de Microsoft indique travailler sur des emojis 3D

En octobre 2021, tout le chaos lié aux emojis a commencé. C’est à cette date que Microsoft a révélé qu’il n’allait pas apporter d’emoji 3D à Windows 11. Les réactions ont été immédiates et il a été vivement critiqué par toute la communauté. Différents départements avaient utilisé la conception emoji pour promouvoir leur nouveau système d’exploitation auprès du public. Ce qui implique qu’ils seraient disponibles pour Windows 11.

Maintenant, il semble que les emojis 3D arrivent sur Windows 11 après tout. Cette information provient du concepteur en chef de Microsoft, Nando Costa (via The Verge), qui a répondu à quelqu’un qui voulait que les emojis 3D arrivent sur Windows 11 :

Merci et d’accord ! Nous y travaillons. 😅 – Nando Costa (@nandocosta_art) 28 janvier 2022

Avant de commencer à vous exciter, il est important de noter que cette information n’a pas été confirmée, et cela pourrait très bien être une autre mauvaise communication. De plus, Costa a noté que l’entreprise fait un effort sur ce front, mais il n’y a évidemment aucune garantie qu’un tel effort aboutira ou verra le jour. Donc, si vous utilisez activement des emoji et que vous souhaitez voir des emoji 3D dans Windows 11, il serait sage de garder vos attentes sous contrôle. Nous ne serions pas surpris si nous étions à nouveau déçus. Nous espérons que Microsoft corrigera ces problèmes à l’avenir.