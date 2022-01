Paramount partage la première bande-annonce de la série télévisée Halo avant la première du 24 mars

En bref: Paramount a partagé la première bande-annonce officielle de Halo, l’adaptation en série en direct de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. La série était initialement prévue pour Showtime mais a depuis été acquise par Paramount + et sera diffusée fin mars.

La série télévisée Halo est en préparation depuis longtemps. Microsoft a initialement détaillé le projet parallèlement à l’annonce de la Xbox One en mai 2013, avec Steven Spielberg attaché en tant que producteur exécutif.

Compte tenu de la forte poussée de divertissement de Microsoft à l’époque, certains pensaient que la série pourrait être diffusée exclusivement sur Xbox Live. Un an plus tard, cependant, nous avons appris que Microsoft était sur le point de signer un accord de distribution pour Halo avec Showtime. Il ne s’est pas passé grand-chose au cours des cinq années suivantes, mais en 2019, Microsoft a confirmé une saison de 10 épisodes pour Showtime. Puis en février 2021, il a été révélé que la série passerait de Showtime à Paramount+.

La nouvelle bande-annonce de Halo a été diffusée dimanche à la mi-temps du match de championnat de l’AFC entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati.

Dramatisant un conflit épique du 26e siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant, la série Halo tissera des histoires personnelles profondément dessinées avec de l’action, de l’aventure et une vision richement imaginée de l’avenir.

Dans une guerre pour la survie même de l’humanité, notre arme la plus meurtrière est notre plus grand espoir. Découvrez Master Chief, Cortana, le Covenant et les autres Spartans of Silver Team dans cette bande-annonce épique de la nouvelle série Paramount + Original, Halo. Trouvez le Halo, gagnez la guerre.