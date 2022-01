Tesla mettra le Full Self-Driving à la disposition d’autres constructeurs

Le système Full Self-Driving de Tesla est l’une des grandes promesses du constructeur, car il va révolutionner la conduite. En raison de sa taille, Elon Musk considère qu’elle ne peut pas être enfermée dans l’enceinte de Tesla, mais devrait servir à d’autres constructeurs.

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir, cela pourrait être une option viable pour les fabricants qui souhaitent mettre en œuvre un tel système.

En 2019, Tesla a présenté ce qui sera un système capable de révolutionner la conduite, telle que nous la connaissons – Full Self-Driving (FSD). Au-delà du pilote automatique alors connu, cette technologie sera plus qu’un assistant sur la route, permettant aux conducteurs d’exécuter des itinéraires sans interférer avec la conduite.

Désormais, et bien que le système FSD ne soit toujours pas parfait, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé, lors d’une assemblée générale trimestrielle, que le constructeur est « ouvert à l’octroi de licences », car, selon lui, ce sera « une bouée de sauvetage pertinente et préviendra les accidents ». Cette possibilité avait été évoquée auparavant.

Nous ne pouvons pas le garder pour nous.

En raison de l’importance qu’il lui accorde, Elon Musk estime qu’il devrait ouvrir la possibilité à d’autres constructeurs d’intégrer le FSD dans leurs voitures. S’ils sont intéressés à accepter cette opportunité de Tesla, les constructeurs devront adapter leur production, ainsi que le système lui-même, à la réalité de leurs voitures.

Pour que cela soit possible, il faut que, dans un premier temps, les clients de Tesla puissent avoir accès au FSD dans son intégralité. Après tout, le système doit encore être amélioré et n’est disponible que pour les conducteurs aux États-Unis d’Amérique et arrive lentement au Canada.

L’offre sur la table, c’est aux constructeurs de comprendre s’ils veulent investir dans leur propre système – en supportant les coûts de recherche et de développement technologique – ou profiter d’une solution qui existe déjà.

