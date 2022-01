Les podcasts Spotify qui mentionnent Covid-19 seront accompagnés d’un avis de contenu alors que de plus en plus de musiciens quittent le service, répond Joe Rogan

Une patate chaude : Spotify a répondu au problème croissant de la désinformation sur le Covid-19/vaccin diffusée dans les podcasts en ajoutant un avis de contenu à toutes les émissions dans lesquelles le sujet est abordé. La controverse, qui s’articule autour de l’expérience Joe Rogan, a vu Neil Young et d’autres artistes retirer leur musique de la plate-forme.

La situation a commencé la semaine dernière lorsque le Rock and Roll Hall of Famer Young a écrit une lettre ouverte promettant de retirer sa musique de Spotify si elle ne laissait pas tomber l’expérience Joe Rogan, qu’il accusait de répandre la désinformation sur les vaccins. «Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux », a-t-il déclaré.

Avec son audience hebdomadaire de 11 millions de personnes et ayant signé un contrat d’exclusivité de 100 millions de dollars avec le podcasteur l’année dernière, Spotify a choisi Rogan et a commencé à supprimer la musique de Young. Joni Mitchell a déclaré vendredi qu’elle était solidaire de Young et voulait également que sa musique soit retirée, et le guitariste Nils Lofgren a dit la même chose samedi. Sans révéler pourquoi, l’auteur à succès Brene Brown a déclaré qu’elle ne publierait plus de podcasts Spotify jusqu’à nouvel ordre.

Rogan a défendu son podcast et s’est excusé auprès de Spotify pour la situation dans une vidéo Instagram de près de dix minutes.

Spotify a maintenant réagi en mettant sa politique de contenu Covid-19 et ses règles générales à la disposition du public. Les règles qui mentionnent explicitement Covid-19 interdisent les affirmations selon lesquelles il s’agit d’un canular ou non réel, et interdisent tout ce qui encourage les gens à être infectés délibérément pour renforcer l’immunité. Spotify n’autorise pas non plus les contenus suggérant que les vaccins « sont conçus pour causer la mort ». The Verge écrit que le podcast de Joe Rogan n’a pas « atteint le seuil de suppression », selon une note interne de Spotify.

Le PDG de la plateforme de streaming musical, Daniel Ek, a publié un message traitant de la controverse sur le site Web de la société. Il a écrit que bien qu’il y ait « beaucoup d’individus et d’opinions sur Spotify avec lesquels je suis fortement en désaccord », il est important que la plate-forme ne prenne pas la position de censeur de contenu « tout en s’assurant qu’il y a des règles en place et conséquences pour ceux qui les violent.

Spotify ajoute également un avis de contenu à tout épisode de podcast qui inclut une discussion sur Covid-19. Il dirigera les auditeurs vers le hub Covid-19 de l’entreprise qui fournit des informations sur la pandémie provenant d’experts en santé publique, de scientifiques et de médecins.