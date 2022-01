Il y a un trou dans les règles de Spotify qui permet au podcast no-vax de Joe Rogan de rester en ligne

Pourquoi un podcast no-vax peut-il rester en ligne sur Spotify ? La réponse se trouve dans les règles de la plateforme, qui laissent une fenêtre pas trop petite ouverte pour critiquer les vaccins et les masques.

Spotify a choisi Joe Rogan plutôt que Neil Young. La plateforme a décidé de ne pas retirer le podcast de Joe Rogan contenant plusieurs déclarations critiques contre les vaccins anti-Covid également suite au retrait de la musique de l’artiste canadien, une décision également prise par Joni Mitchell ces dernières heures. La semaine dernière, Young a retiré sa discographie du service de streaming, accusant Spotify de permettre à un non-vax comme Joe Rogan de pontifier à partir de son podcast. Même face à cette position, cependant, la plateforme a décidé de ne pas supprimer le podcast. La raison? Il y a dans ses règles une sorte de vide réglementaire qui permet sa publication.

Selon un message interne leaké et publié par The Verge, le responsable de la communication de Spotify, Dustee Jenkins, a expliqué qu’après avoir analysé tous les épisodes de la Joe Rogan Experience, aucun élément enfreignant les règles n’a été trouvé. Bref, le podcast peut rester en ligne. La note indique que Spotify utilise « une équipe interne composée de certains des meilleurs experts de l’industrie » qui travaille avec des tiers capables de « recommander des améliorations politiques ». Mais pourquoi un podcast qui jette une ombre sur les vaccins covid est-il considéré comme acceptable par une plateforme comme Spotify ? Pour l’expliquer, c’est un lien que Jenkins attache à la note et qui renvoie aux politiques de l’entreprise.

Le point clé de ces règles est lié aux lignes directrices sur les contenus liés à la santé, qui interdisent :

Contenu faisant la promotion d’informations dangereuses, fausses ou trompeuses sur la santé susceptibles de causer des dommages hors ligne et/ou de constituer une menace directe pour la santé publique, telles que : Nier l’existence du sida ou du Covid-19 Encourager l’infection délibérée par une maladie grave ou potentiellement mortelle Suggérer que la consommation d’eau de Javel peut guérir diverses maladies Suggérer que le port d’un masque facial peut entraîner un danger physique et grave Promouvoir ou suggérer que les vaccins sont conçus pour causer la mort.

Ces directives, bien que également axées sur la pandémie actuelle de Covid, laissent ouvertes des lacunes réglementaires qui ne sont pas trop petites. Par exemple, les règles permettent aux podcasteurs de prétendre que les vaccins causent la mort, on ne peut tout simplement pas dire qu’ils sont conçus pour le faire. Ou dans un podcast, on peut dire que porter des masques ne sert à rien, mais ne dites pas que les porter cause des dommages physiques. Bref, dans cette zone grise, Joe Rogan peut opérer en toute sécurité même en publiant des idées très critiques envers des éléments clés comme les vaccins et les masques. « Nous appliquons nos politiques de manière cohérente et objective », a commenté Jenkins. « Ils ne sont pas influencés par les médias, par les appels d’un individu ou par des partenaires externes. Cela ne signifie pas que je suis personnellement d’accord avec ce contenu, mais j’ai confiance en nos politiques et en la logique qui les sous-tend. Chaque créateur doit se conformer à notre politiques. » .