Utiliser Chrome sur smartphone Android ? Bientôt, il y aura plus d’aide de Google

Bien que cela ne soit pas obligatoire, la plupart des utilisateurs d’Android utilisent Chrome comme navigateur. Ceci est déjà intégré au système d’exploitation de Google et permet une expérience générale similaire à ce que nous avons sur le bureau.

Ce navigateur est constamment amélioré et innové et maintenant il a une nouvelle fonctionnalité. Chrome pour Android est plus informatif et veut aider l’utilisateur, ayant maintenant une nouvelle alerte pour les situations où tout est fermé.

Google aime donner aux utilisateurs de Chrome une aide essentielle au bon moment. Ceux-ci prennent en charge l’utilisation du navigateur et lui permettent d’être toujours prêt à être utilisé sur Internet dans toutes les situations.

Pour augmenter encore cette utilisation, une nouveauté est en préparation, dans le cas d’Android. Dans ce système, Chrome aidera les utilisateurs avec une nouvelle notification, qui s’affichera lorsque tous les onglets seront fermés.





L’intention est qu’à ces moments-là, l’utilisateur soit alerté de ce qu’il fait sur Android. Vous devez confirmer que vous souhaitez vraiment fermer tous les onglets, mettre Chrome propre et comme base de travail.

Cette nouveauté n’est pas encore disponible pour la plupart des utilisateurs et souhaite être évaluée. Par conséquent, Google ne dispose que de la version canarienne de ce navigateur, devant activer un simple drapeau dans la zone des paramètres spéciaux.





Ouvrez simplement la zone chrome://flags et recherchez « Fermer tous les onglets de la boîte de dialogue modale« . Il sera à la valeur par défaut, et devra être activé. Après cela, et comme d’habitude, Chrome devra être redémarré pour que la nouveauté devienne disponible pour l’utilisateur.

Il s’agit d’une aide simple, mais elle protégera les utilisateurs et leurs onglets. Avec la nouvelle confirmation, seuls les onglets du groupe sont fermés quand l’utilisateur le souhaite et sans aucun risque supplémentaire. C’est une nouveauté qui arrivera bientôt sur Chrome d’Android.