Apple permet déjà aux développeurs d’avoir des applications non répertoriées dans l’App Store

La gestion des applications qui se trouvent dans l’App Store d’Apple se fait de manière très contrôlée, toujours pour garantir la plus haute qualité et la plus grande protection. C’est une préoccupation naturelle et que les utilisateurs d’iPhone apprécient.

Les changements dans ce magasin dédié ne viennent pas très souvent, mais ils veulent toujours s’améliorer. Une nouveauté désormais présentée discrètement, permettra aux applications d’être dans l’App Store et de ne pas être listées et visibles.

La norme dans l’App Store d’Apple, du moins jusqu’à présent, était que toutes les applications soient visibles et accessibles à tous les utilisateurs. Tout serait disponible à installer, rien qu’en cherchant ce point central dédié à l’iPhone et aux autres appareils.

Apple a décidé de changer ce paradigme et a commencé à donner une plus grande liberté aux programmeurs, qui peuvent choisir la façon dont leurs applications sont présentes. Concrètement, et directement, ceux-ci peuvent être présents, mais sans être répertoriés.

Cette nouveauté ne sera pas utile à tout le monde, mais elle sera importante dans certains scénarios qui jusqu’à présent n’avaient pas de réponse. Nous parlons d’applications d’entreprises et de services qui sont limités à certains utilisateurs ou dans les cas où la gestion ne peut pas être effectuée de manière centralisée.

Dans les cas où les développeurs décident de mettre leurs applications dans ce mode, l’accès se fera directement par les utilisateurs. En partageant un lien, les utilisateurs pourront accéder à l’application, puis procéder à son installation normale.

En même temps qu’il présentait cette nouveauté de l’App Store, Apple laissait également une alerte aux programmeurs. Ce nouveau mode ne doit pas être utilisé pour lancer des versions bêta ou tester des applications. De plus, toutes les critiques normales de l’App Store d’Apple seront conservées avant leur publication.

Il s’agit d’un changement important dans l’App Store d’Apple, en particulier pour de nombreux scénarios bien identifiés. Désormais, avec un simple lien, toutes les applications non répertoriées sont accessibles, sans avoir à les rendre accessibles au public.