WhatsApp aura-t-il une limite de sauvegarde sur Android ? Le code de l’application révèle oui

Bien qu’elles existent pour Android et iOS, ces applications sont très différentes et dans de nombreux domaines. L’un d’eux est l’aspect axé sur les sauvegardes, où les services cloud de base des systèmes sont utilisés, avec différentes offres de Google et Apple.

Dans le cas d’Android, cela semble être sur le point de changer, comme vous pouvez déjà le voir dans le code de cette application. Les informations actuelles révèlent qu’il y aura bientôt des limites sur les sauvegardes WhatsApp hébergées sur Google Drive.

Grands changements dans les sauvegardes WhatsApp

Si dans le cas des sauvegardes iOS et iCloud WhatsApp partagent l’espace utilisateur total, il n’en va pas de même sur Android. Fruit d’un partenariat entre le service de messagerie Meta et Google, l’espace occupé par les sauvegardes n’est pas compté.

C’est un scénario qui plaît particulièrement aux utilisateurs, mais qui pourrait bientôt subir des changements de poids. Selon les informations présentes dans l’une des dernières versions de test de WhatsApp, les sauvegardes de Google Drive peuvent avoir des limites associées à ces sauvegardes.

Google Drive aura désormais des limites

Comme on peut le voir dans le code de l’application WhatsApp, et est présent dans l’image ci-dessous, il existe plusieurs chaînes de texte montrant ce changement dans les sauvegardes Google Drive. Ceux-ci informeront l’utilisateur à différents moments et en fonction de l’espace disponible.

D’après ce qu’on peut comprendre, les messages à afficher sont toujours associés aux limites de ces sauvegardes et à l’épuisement de l’espace. L’utilisateur verra le pourcentage qui est libre, chaque fois qu’il est proche de la fin. Il y aura également des informations sur l’entrée en vigueur de ces nouvelles limites.

Reste à révéler quand il entrera en vigueur

Il est donc clair que Google va modifier ses plans pour les sauvegardes WhatsApp dans Drive. On ne sait pas comment ni quand cela se produira, mais il continuera probablement à offrir de l’espace à cet effet, mais il ne sera plus infini.

Reste à savoir si WhatsApp ouvrira plus d’options aux utilisateurs pour gérer cet espace. Actuellement, vous pouvez y gérer la présence de vidéos, mais cela donnera certainement plus d’options aux utilisateurs. Beaucoup de choses vont changer dans WhatsApp et Google Drive pour stocker les sauvegardes, toujours sans date fixe.