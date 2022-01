Déverrouiller iPhone avec masque : Voici comment ça marche (enfin)

Alléluia! Fin janvier 2022, deux ans après le début de la pandémie corona, Apple a enfin rendu possible le déverrouillage d’un iPhone même si vous portiez un masque. Tout ce que tu dois faire est:

Mettre à jour l’iPhone vers iOS 15.4 Envisagez de rejoindre le programme bêta d’Apple Reconfigurer FaceID

Selon Apple, réapprendre votre visage dans Face ID fonctionne même si vous ne portez pas de masque.

Si vous n’avez pas activé les mises à jour automatiques sur l’iPhone ou si vous souhaitez obtenir la mise à jour plus rapidement, vous pouvez effectuer la mise à jour manuellement. Allez au…

des idées Général mise à jour logicielle

L’iPhone va maintenant rechercher les mises à jour iOS disponibles pendant un court instant. S’il y a une mise à jour, l’iPhone vous propose de télécharger et d’installer la dernière version. Si vous cliquez sur le bouton correspondant, l’iPhone télécharge cette version. Cela peut prendre un peu de temps. Vous devrez peut-être alors accepter les conditions d’utilisation. Parfois, l’iPhone vous demandera également si vous souhaitez redémarrer et « Installez la mise à jour maintenant ». Confirme cela.

L’iPhone vérifie les nouvelles mises à jour

L’installation peut maintenant prendre environ un quart d’heure. Après cela, l’iPhone vous accueillera avec un nouvel écran d’accueil et la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque. Il ne vous reste plus qu’à le configurer à nouveau.

2. Rejoignez le programme bêta d’Apple

Programme de logiciel bêta d’Apple

Au moment d’écrire ces lignes, iOS 15.4 n’est disponible qu’en version bêta, tout comme la fonctionnalité permettant de déverrouiller l’iPhone avec un masque. Si vous ne pouvez toujours pas attendre d’installer la mise à jour pour déverrouiller l’iPhone avec un masque, vous pouvez rejoindre le programme bêta d’Apple :

Sur l’iPhone, accédez au site Web du programme logiciel Apple Beta Appuyez sur S’inscrire Connectez-vous avec votre identifiant Apple Sur la page Guide des bêtas publiques qui suit, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Enregistrer votre appareil iOS » dans la section « Démarrer » Sur la page « Enregistrer vos appareils » qui suit, Apple recommande d’archiver une sauvegarde. Fais le. Installez maintenant le profil bêta en cliquant sur le bouton Charger le profil plus bas sur la page. Enfin, allez dans les paramètres de l’iPhone et cliquez sur Général > Mise à jour du logiciel

Charger un profil pour le programme bêta d’Apple

La dernière version bêta d’iOS (15.4) devrait maintenant être disponible en téléchargement ici, ce qui permet de déverrouiller l’iPhone avec un masque. Si ce n’est pas le cas, redémarrez l’iPhone puis regardez à nouveau dans les paramètres pour les nouvelles mises à jour.

Mais méfiez-vous! La nouvelle version d’iOS n’est vraiment disponible qu’en version bêta. Il contiendra encore quelques erreurs et ne fonctionnera pas parfaitement. Comme il s’agit d’une version bêta publique, vous n’avez qu’à vous attendre à de petites erreurs. Cependant, l’installation est à vos risques et périls. Vous êtes par la présente prévenu. Sauvegardez vos données dans iCloud avant la mise à jour !

3. Reconfigurer Face ID

Si vous démarrez l’iPhone avec iOS 15.4, il vous accueillera probablement directement avec le message que vous pouvez maintenant utiliser Face ID avec un masque. Si vous appuyez dessus, Face ID devrait démarrer et rescanner votre visage. Comme déjà mentionné ci-dessus : lors de la reconfiguration, vous devez rien porter un masque.

À partir d’iOS 15.4, vous avez enfin la possibilité de déverrouiller l’iPhone avec un masque

Au fait, mon iPhone n’a pas réanalysé mon visage lors de cette tentative pour une raison quelconque. Vous devez vous attendre à quelque chose comme ça avec les versions bêta. Mais pas de problème. J’ai pu – et vous aussi – le faire plus tard :

Allez dans les paramètres Appuyez sur « Face ID & Passcode » en bas du menu des paramètres et entrez votre code PIN Réglez la bascule pour « Utiliser Face ID avec un masque » sur vert L’iPhone va maintenant commencer à scanner votre visage

Ajoutez ensuite une apparence alternative avec un masque si nécessaire. Par exemple avec des lunettes si vous n’en portiez pas lors du premier scan.

Après cela, vous devriez avoir terminé et cela devrait déverrouiller votre iPhone avec un masque. Lors de nos premiers tests, cela a fonctionné de manière fiable – et c’est un énorme soulagement.

Bon enfin !

Je ne me souviens même pas combien de fois j’ai déverrouillé mon iPhone avec le code PIN au cours des deux dernières années, car cela ne fonctionnait tout simplement pas avec un masque. Il doit y en avoir des milliers. Depuis que j’utilise un code PIN à six chiffres, c’est devenu assez ennuyeux à un moment donné. Je suis actuellement à Singapour, où vous ne pouvez entrer dans n’importe quel magasin qu’en vous enregistrant avec votre smartphone – ce qui nécessite bien sûr de le déverrouiller. Plusieurs fois par jour.

Une solution de contournement était disponible il y a quelques mois pour les propriétaires d’iPhone qui portent également une Apple Watch (série 3 ou plus récente). Depuis lors, vous pouvez également déverrouiller l’iPhone via une information sur une montre préparée à cet effet si la montre elle-même est déverrouillée. C’était une aide qui n’est pas idéale et qui n’est réservée qu’aux porteurs d’Apple Watch.

La possibilité de déverrouiller directement l’iPhone avec un masque arrive désormais tardivement. Mais parce que la pandémie continue, je dis : mieux que jamais.