L’hydrogène vert pourrait alimenter un tiers des vols d’ici 2050

On parle beaucoup du potentiel de l’hydrogène vert comme alternative aux carburants utilisés aujourd’hui. Désormais, une nouvelle étude révèle que d’ici 2050, un tiers des vols seront propulsés à l’hydrogène vert.

L’industrie reste divisée, mais la vérité est que les études qui ont été menées sont en faveur de cette composante.

Le secteur de l’aviation est l’un des plus préoccupants en termes d’émissions de dioxyde de carbone. Pour cette raison, il y a eu des suggestions d’alternatives qui peuvent atténuer ce problème et promouvoir une réduction de l’impact environnemental du transport aérien.

Bien que les batteries ne soient pas encore une option viable, l’hydrogène semble être l’une des meilleures alternatives sur la table. En effet, selon l’International Council on Clean Transportation (ICCT), un tiers des vols en 2050 seront opérés avec de l’hydrogène vert.

L’ICCT révèle que d’ici 2035, l’hydrogène vert pourrait être le principal carburant pour des trajets allant jusqu’à 3 400 kilomètres. ce chiffre correspond à 31%-38% de tous les déplacements.

Le principal défi à relever en matière d’hydrogène vert est le coût qui y est associé.

Une tarification du carbone serait nécessaire pour rendre l’hydrogène vert compétitif en termes de coûts, avec un seuil de rentabilité par rapport à l’équivalent fossile en 2050 compris entre 102 et 277 dollars/tonne de CO2.

En plus du coût, cette alternative sera confrontée à la concurrence – des carburants d’aviation durables aux carburants synthétiques. Selon l’ICCT, ceux-ci pourraient représenter « une option plus économique que l’hydrogène pour les vols moyen et surtout long-courriers ».

Bien qu’il y ait des acteurs de l’industrie aéronautique qui soutiennent l’adoption de l’hydrogène vert, comme Airbus, il y a aussi ceux qui sont encore sceptiques quant à sa mise en œuvre massive, comme Boeing. Elle considère que, même s’il s’agit d’une bonne alternative comme carburant, « il nécessite de gros systèmes de refroidissement et de gros systèmes de stockage ».

