Un autre satellite Starlink « est entré » dans l’atmosphère et l’explosion a été vue au Brésil

Il y a environ une semaine, le satellite Starlink 2200 a désorbité et s’est désintégré dans l’atmosphère terrestre. Au moment où la boule de feu a été vue dans la péninsule ibérique. Hier, de l’autre côté de l’Atlantique, un étrange phénomène lumineux est apparu dans le ciel du Maranhão et du Tocantins.

Selon les experts, il s’agissait d’une rentrée indésirable dans notre atmosphère – peut-être un petit satellite Starlink, lancé en 2020.

Starlink perd un autre satellite

SpaceX prévoit de mettre en service une constellation de 12 000 satellites (avec un potentiel d’extension à 42 000). Ce réseau sera en mesure de fournir le haut débit partout dans le monde.

Les satellites de Musk ne sont pas géostationnaires. Il est prévu qu’ils occupent des orbites beaucoup plus basses, entre 340 km et 1 150 km d’altitude. Cela raccourcit la distance que le signal doit parcourir et améliore la latence.

Ces petits satellites du réseau propriétaire de SpaceX pèsent environ 260 kg. Lorsqu’ils tombent en panne ou atteignent la fin de leur vie, leur cimetière est la Terre.

Des vidéos montrent le crash du satellite Starlink au-dessus du Brésil

Les habitants des villes d’Imperatriz (MA) et d’Araguaína (TO) ont pu enregistrer le moment où un satellite a quitté son orbite et s’est désintégré dans notre atmosphère. La boule de feu a traversé le ciel vers 23h00 heure locale.

Une indication qu’il s’agissait de débris spatiaux était la vitesse lente de la boule de feu, c’est-à-dire que le passage a duré plus de 20 secondes. Si c’était une météorite, ce serait beaucoup plus rapide, comme s’il s’agissait d’un avion.

C’était très brillant, il y avait une boule plus grosse et beaucoup de petites boules ensemble, et ça passait lentement, et de l’angle que j’ai vu, c’était comme si ça revenait au sol, c’était incroyable.

Dit un résident qui a vu la boule de feu et a dit qu’il avait une lueur orange.

retour à l’ambiance

De plus en plus de satellites remplissent l’orbite terrestre. En tant que tel, il commence à être « normal » la rentrée de pièces et de débris spatiaux après la fin de votre mission. Cependant, nous commencerons à voir de plus en plus de satellites en voie de destruction dans l’atmosphère.

Certains d’entre eux ont une date de péremption, d’autres ont des défauts, et à la fin ils sont « démantelés », incinérés par frottement lors de leur passage à travers les couches de gaz jusqu’à ce qu’ils atteignent le sol. Ces événements ne sont pas toujours maîtrisés.

Lorsqu’ils atteignent notre atmosphère à très grande vitesse, et lorsqu’ils brûlent, ils génèrent un phénomène d’illumination, comme on l’a vu hier au Brésil. Les couleurs des pistes dépendent de la construction de l’équipement, du confinement du carburant et du gaz.

Quelqu’un était-il en danger ?

Au cours du processus, l’objet est détruit, désintégré et presque complètement évaporé. En ce sens, si ces particules touchent le sol, elles seront très petites. Alors rassurez-vous. Le risque de blessure ou de destruction par ces débris est pratiquement inexistant.

Cette rentrée était plus ou moins attendue. Selon les informations, le satellite n°1840 a été lancé le 25 novembre 2020, depuis la base aérienne de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis), dans le cadre du 14e lot du projet.

Jusqu’à présent, il y a eu 34 lancements, qui ont mis près de 2 000 mini-satellites Starlink en orbite terrestre.