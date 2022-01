Electronic Arts et Lucasfilm dévoilent leurs plans pour de nouveaux jeux Star Wars

Ce fut un partenariat très fructueux, la relation entre Electronic Arts et Lucasfilm Games, et la plus grande preuve en est les nombreux jeux Star Wars lancés avec succès ces derniers temps.

Selon les nouvelles récemment publiées par les deux marques, la relation restera solide et stable pendant un certain temps. En effet, de nouveaux jeux en développement par Respawn Entertainment ont été annoncés.

Au fil des années, l’univers Star Wars a réussi à rester présent et en forte croissance, et non seulement les films, mais aussi tout ce qui tourne autour d’eux y ont beaucoup contribué. Je fais référence aux séries télévisées, aux anime, aux bandes dessinées, aux vêtements, aux festivals exclusifs,… et aux jeux vidéo.

C’est un monde gigantesque qui a été largement exploré par les développeurs de jeux vidéo et qui, avec plus ou moins de succès, ont réussi à le maintenir en vie.

Et il ne sera donc pas surprenant de l’annonce qui vient d’être révélée, à travers laquelle Electronic Arts et Lucasfilm Games indiquent très clairement que leur partenariat reste solide et qu’il y aura bientôt de nouveaux jeux Star Wars.

Avec le développement en charge de Respawn Entertainment (Apex Legends, Titanfall ou Star Wars Jedi : Fallen Order) les prochains jeux incluent, un prochain jeu dans la série Star Wars Jedi, un nouveau FPS Star Wars sous l’empreinte Peter Hirschmann et un jeu de stratégie (réel -time ??) qui est développé en coopération avec le nouveau studio, Bit Reactor.

« Nous sommes extrêmement ravis de continuer à travailler avec la talentueuse équipe de Respawn», a révélé Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games qui a ajouté : «Respawn a excellé dans l’intégration d’histoires épiques et mémorables de Star Wars dans des jeux avec un gameplay distinctif et nous sommes impatients de vous proposer de nouvelles expériences à l’avenir.«

« S’appuyant sur le succès de notre partenariat avec EA, cette nouvelle collaboration représente et renforce la confiance et le respect mutuels partagés par les équipes EA Respawn et Lucasfilm Games.« , a déclaré Sean Shoptaw, de Walt Disney Games qui continue »Sur la base des connaissances et de la passion de chaque équipe, nous créerons certainement des jeux engageants et captivants destinés à un nombre vaste et diversifié de joueurs, fans de Star Wars.«

« Travailler avec Lucasfim Games sur un nouveau FPS se déroulant dans l’univers de Star Wars est un rêve devenu réalité en personne, car c’est une histoire que j’ai toujours rêvé de pouvoir ‘raconter’« , a déclaré Peter Hirschmann, directeur du jeu chez Respawn. Notez que Peter Hirschmann était auparavant vice-président de LucasArts et était le producteur exécutif des films Star Wars Battlefront originaux.

C’est donc une bonne nouvelle pour tous les amoureux et fans de Star Wars. L’arrivée de nouveaux jeux maintiendra non seulement l’animal de compagnie Star Wars en vie, mais ouvrira également des portes pour explorer plus en profondeur cet univers riche, ce qui inclura la rencontre de nouveaux lieux et de nouveaux personnages.

Avec plusieurs jeux en préparation et plusieurs gameplays (FPS et stratégie), cette année s’annonce bonne du côté de la Force, espérons que ce soit le cas.