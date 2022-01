Groupe Lapsu$ : Attaque informatique sur le site Web du Parlement ?

En pleine période d’élections législatives, des informations font état d’une attaque informatique sur le site du Parlement portugais. L’Assemblée de la République enquête sur ce qui s’est passé, car l’attaque a été annoncée par les pirates du groupe Lapsu$.

Selon les informations du Bureau de la communication de l’Assemblée de la République, jusqu’à présent « il n’y a aucune preuve » que l’attaque informatique ait eu lieu.

Contacté par l’agence Lusa, le directeur du bureau des communications de l’Assemblée de la République, João Amaral, a déclaré qu' »il n’y a actuellement aucune preuve que le site a été attaqué », mais que le service informatique « prend toutes les mesures nécessaires ». « des outils pour le savoir ».

Des informations du groupe de piratage Lapsu$ ont été publiées sur les raidforums, où ce qui suit est mentionné…

Aujourd’hui, nous avons « piraté » le site Web du Parlement et avons eu accès à des applications Microsoft et à une grande quantité de bases de données qui contiennent des informations gouvernementales sensibles liées aux informations personnelles des politiciens et des partis politiques, de nombreux documents, e-mails, mots de passe…