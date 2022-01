Il y a des nouvelles sur le véhicule lunaire que Toyota développe avec JAXA

La course à l’espace stimule les agences du monde entier. Cependant, il semble faire plus que cela. Toyota travaille avec l’agence spatiale japonaise sur un véhicule qui servira à explorer la surface lunaire. Il y a déjà des nouvelles de lui.

Le lancement du Lunar Cruiser est prévu pour la fin de la décennie.

Toyota s’est associé à l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) pour développer un véhicule permettant d’explorer la surface lunaire. Le but de ceci est d’être un moyen d’aider à réaliser l’ambition de mettre les gens sur la Lune d’ici 2040. Selon les responsables de l’entreprise, Mars fait également partie des plans.

Le véhicule qui sera développé par Toyota et l’agence spatiale japonaise s’appelle Lunar Cruiser, en l’honneur du Toyota Land Cruiser, et son lancement est prévu pour la fin de la décennie.

Comme l’a révélé Takao Sato, responsable du Lunar Cruiser chez Toyota Motor Corp., le véhicule est basé sur l’idée que les gens peuvent manger, travailler, dormir et communiquer en toute sécurité hors de la Terre.

Nous voyons l’espace comme un espace pour notre transformation unique en un siècle. Au fur et à mesure que nous irons dans l’espace, nous pourrons peut-être développer des télécommunications et d’autres technologies qui se révéleront précieuses pour la vie humaine.

Takao Sato a déclaré à l’Associated Press.

Toyota mise sur l’espace

Pour réaliser le véhicule idéal, Toyota a engagé Gitai Japan Inc., qui a développé un bras robotisé pour le Lunar Cruiser. Le premier doit effectuer des tâches liées à l’inspection et à l’entretien. La pointe du bras robotique peut être changée, en adoptant différents outils selon les besoins – du creusement, du levage et du nettoyage.

De l’avis du PDG de Gitai, Sho Nakanose, travailler dans l’espace entraîne des coûts importants et présente de nombreux dangers pour les astronautes. Alors pour vous, les robots sont très utiles.

De même, l’ingénieur Toyota Shinichiro Noda a révélé qu’il était enthousiasmé par le projet lunaire car il permettra à Toyota de continuer à servir ses clients. Plus que cela, l’arrivée sur la Lune permettra la collecte de ressources précieuses pouvant être utilisées sur Terre.

Envoyer nos voitures sur la Lune est notre mission. Toyota a des véhicules presque partout […] il s’agit d’emmener nos voitures dans un endroit où nous ne sommes jamais allés.

expliqua Noda.

