Pas de crypto-monnaies ? La Chine pariera sur les NFT (tokens non fongibles)

NFT soutenu en Chine ? La banque centrale chinoise a annoncé que toutes les transactions de crypto-monnaie sont illégales, interdisant même les jetons numériques comme Bitcoin. Ces devises et d’autres ne sont pas des devises fiduciaires et ne peuvent donc pas être distribuées sur le marché, a déclaré la banque en septembre 2021.

Bien qu’elle ait fui le marché des crypto-monnaies, la Chine a maintenant donné des signes qu’elle parierait sur les NFT (jetons non fongibles).

NFT chinois (tokens non fongibles) ? Pékin soutient…

On parle de plus en plus de la technologie NFT, « Non-fungible Token », et il y a aussi un nombre croissant de marques populaires qui s’associent à cette innovation. Basé sur la définition, le format NFT signifie « Non-fungible Token » et est une sorte de certificat numérique, établi via la blockchain. Fondamentalement, c’est un titre qui définit l’originalité et l’exclusivité des biens numériques et, en tant que tel, c’est un format qui donne à son détenteur la propriété numérique sur l’image.

Selon des informations récentes, le Blockchain Services Network (BSN), soutenu par Pékin, a annoncé cette semaine le lancement d’une infrastructure nationale pour prendre en charge les NFT chinois (tokens non fongibles).

Cité par la presse chinoise, BSN a expliqué que l’infrastructure, appelée BSN-Distributed Digital Certificates (BSN-DDC), offre « un guichet unique diversifié, transparent et fiable permettant aux entreprises de créer et de gérer leur propre NFT ».

Les 26 partenaires fondateurs comprennent l’unité blockchain d’Ernst & Young, Digital Art Fair Asia et Hainan International Culture and Artwork Exchange Centre. Actuellement, plusieurs géants chinois sont déjà dans la course NFT : Alibaba, Tencent Holdings, JD.com et Baidu font partie des entreprises qui vendent déjà ce type d’actifs.

Il convient de noter que les plateformes décentralisées sont illégales en Chine. Les systèmes sont obligés de vérifier l’identité des utilisateurs et en cas d’activités illégales, il est possible d’agir légalement. Pour « surmonter ce problème, BSN s’est tourné vers une technologie connue sous le nom de « open and permission blockchain » (OPB), une version adaptée qui peut être gouvernée par un groupe désigné par les régulateurs », a expliqué He Yifan de BSN Red Date Technology dans un entretien avec le Poste de Washington.