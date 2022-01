Epic Games Store enregistre une croissance continue, 765 millions de jeux gratuits réclamés en 2021

Récapitulatif : plus tôt cette semaine, Epic Games a publié son bilan de l’année 2021. Le communiqué, qui ne manque pas de statistiques d’utilisation et de ventes autodéclarées, indique une augmentation globale de l’utilisation de la plate-forme. Mais les commentaires de la communauté des joueurs se demandent si l’augmentation est due au fait que davantage d’utilisateurs rejoignent le service pour le contenu ou s’arrêtent simplement pour les jeux gratuits du magasin.

L’année en revue d’Epic 2021 a mis en évidence une tendance de croissance globale tout au long de l’année, ajoutant 34 millions de nouveaux utilisateurs depuis 2020 et une augmentation du nombre d’utilisateurs quotidiens, mensuels et simultanés. La croissance de l’éditeur est le résultat de ses propres efforts pour développer la plate-forme ainsi que de la croissance explosive des ventes de jeux et de matériel sur PC en 2021.

En 2021, Epic Games Store a offert 89 titres gratuits d’une valeur de 2 120 $, ce qui représente 765 millions d’exemplaires réclamés au cours de l’année. L’annonce d’Epic a confirmé que la société poursuivra les cadeaux de jeux gratuits en 2022 pour attirer de nouveaux utilisateurs et fournir un contenu de qualité aux clients existants. Les titres gratuits sont mis à la disposition des utilisateurs du magasin sur une base hebdomadaire et font partie intégrante de leur bibliothèque de jeux une fois réclamés.

Malgré ce que cela peut sembler, les jeux « gratuits » qui sont offerts ne sont guère gratuits pour Epic. La société est toujours responsable de payer les développeurs de jeux pour le droit de le mettre gratuitement à la disposition de leurs utilisateurs. Epic cherche à continuer à proposer ces jeux dans l’espoir d’une croissance continue de la base d’utilisateurs et d’une augmentation des dépenses pour les futures exclusivités. Bien que cela puisse sembler une proposition perdante, les jeux gratuits ont été un grand moteur de la capacité d’Epic à gagner du terrain contre des services comme Steam.

L’annonce de la société a mis en évidence plusieurs autres développements à venir en 2022, notamment des fonctionnalités sociales et communautaires étendues, des hubs de jeu et des améliorations de l’application Epic Games Store. Les fans et les critiques peuvent suivre le contenu et les améliorations prévus et à venir d’Epic via la feuille de route d’Epic Games Store sur Trello.