Apple commence le déploiement de la version bêta publique d’iOS 15.4 avec une longue liste de nouvelles fonctionnalités, y compris Face ID avec un masque

Très attendu : la prochaine version d’iOS d’Apple devrait apporter aux utilisateurs une liste complète de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience plus attrayante. Annoncée il y a une semaine, la mise à jour suit de près iOS 15.3 qui se concentrait en grande partie sur les corrections de bugs, les vulnérabilités et les améliorations sous le capot. Si vous n’avez pas envie d’attendre, la version bêta 15.4 est déjà disponible pour les appareils iPhone et iPadOS.

La prochaine version d’iOS 15.4, actuellement disponible pour les tests bêta publics, devrait apporter plusieurs fonctionnalités et mises à jour très attendues. Les utilisateurs d’iPhone intéressés par l’installation de la mise à jour et la participation à la version bêta peuvent s’inscrire au programme logiciel bêta d’Apple. Les utilisateurs doivent garder à l’esprit que même si la mise à jour prend en charge des appareils aussi anciens que l’iPhone SE et l’iPod Touch, certaines fonctionnalités clés ne sont compatibles qu’avec l’iPhone 12 et les versions ultérieures.

La version bêta d’iOS 15.4 inclut Universal Control, permettant l’utilisation de plusieurs appareils iPad et Mac avec un seul curseur et clavier. Une autre caractéristique importante est l’ajout de Face ID avec un masque, une fonction de reconnaissance faciale qui se concentrera sur les caractéristiques autour des yeux de l’utilisateur plutôt que sur des points sur tout le visage. Cette nouvelle fonction est disponible uniquement pour l’iPhone 12 et les appareils plus récents.

La liste complète des fonctionnalités incluses dans iOS 15.4 peut être trouvée sur le site Web des développeurs d’Apple, mais voici une liste restreinte d’autres points forts :

Plus de 37 nouveaux emoji de la récente mise à jour Unicode Standard v14

Correction du taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro

Prise en charge audio améliorée pour les AirPod et autres appareils Bluetooth lors de la réception d’appels

Un nouveau widget Apple Card qui peut être ajouté à l’écran d’accueil

La possibilité d’ajouter des notes aux enregistrements de trousseau iCloud

Améliorations du portefeuille permettant un accès plus facile aux soldes des cartes et aux dossiers de vaccination

Bien qu’une nouvelle mise à jour iOS contenant de nouvelles fonctionnalités puisse générer un certain enthousiasme, les utilisateurs doivent toujours faire preuve de prudence lors de l’installation de versions bêta. Bien que les bêtas publiques subissent généralement des tests approfondis avant leur sortie, il n’y a aucune garantie d’une expérience sans bug.

Avant d’activer la version bêta, sauvegardez votre appareil pour toutes les données critiques. Inutile de dire que les utilisateurs qui dépendent d’appareils pour le travail ou la communication d’urgence feraient mieux d’attendre une version de production finale.