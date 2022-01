Les imprimantes, comme d’autres technologies, ont également subi une certaine évolution et sont maintenant beaucoup plus robustes, plus rapides et plus silencieuses qu’elles ne l’étaient il y a quelques années à peine. Cependant, les cartouches d’encre continuent d’être l’un des principaux composants pour obtenir des impressions et, dans ce domaine, il y a ceux qui optent pour les modèles originaux des marques, mais aussi ceux qui recherchent principalement des cartouches d’encre compatibles qui finissent par avoir un le prix.

Ainsi, dans notre question de cette semaine, nous souhaitons que vous nous disiez si votre imprimante utilise des cartouches d’encre blanches d’origine ou compatibles. Participer.

Votre imprimante utilise-t-elle des cartouches d’encre blanches d’origine ou compatibles ?

Si vous avez une imprimante à la maison ou dans votre entreprise qui fonctionne avec des cartouches d’encre, certainement lorsque vous devez en acheter de nouvelles, vous avez remarqué qu’il existe de nombreuses autres options en plus de celles que les marques développent et qui sont donc officielles.

Il suffit d’entrer dans un magasin proposant des articles technologiques pour voir que des cartouches d’encre en marque blanche sont également disponibles, mais compatibles avec nos imprimantes. De plus, quand on regarde le prix de chacun, on voit aussi qu’il y a quelques différences.

En 2014, nous avons écrit un article dans lequel nous mentionnions certaines des principales raisons de choisir des cartouches d’encre d’origine plutôt que des cartouches en marque blanche. Cependant, depuis cette année, l’offre et la qualité des produits compatibles ont également augmenté.

De plus, comme déjà mentionné ici, la pénurie de composants affecte également la production de cartouches d’encre. A ce titre, l’alternative donnée par Canon est d’apprendre aux utilisateurs à contourner le problème des imprimantes détectant certaines cartouches reconnues comme contrefaites. Avec cette solution, les utilisateurs pourront également placer des cartouches d’encre non officielles, afin que les imprimantes les acceptent et fonctionnent correctement avec elles.

De cette façon, participez à notre question hebdomadaire et dites-nous ensuite si votre imprimante utilise des cartouches d’encre blanches d’origine ou compatibles.

