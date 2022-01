L’industrie du jeu sur PC a atteint plus de 5,74 milliards de dollars en 2021

Pourquoi c’est important : Un rapport d’analyse de marché du groupe NPD a mis en évidence une autre grande année de croissance pour l’industrie du matériel et des accessoires de jeu pour PC. L’augmentation de plus de 25% des revenus a été largement due aux restrictions continues liées à Covid, obligeant davantage de personnes à rechercher des méthodes alternatives pour travailler, jouer et socialiser. Ces revenus accrus ont également contribué à une augmentation globale de la consommation de contenu numérique et du temps passé sur les jeux sur PC.

Le rapport a mis en évidence la croissance des dépenses de consommation en matériel et accessoires de jeu, qui ont atteint plus de 5,74 milliards de dollars en 2021. L’augmentation considérable de 25 % des revenus fait suite à l’augmentation massive de 62 % et 4,5 milliards de dollars en 2020 par rapport aux chiffres de 2019.

Le rapport décompose la croissance dans plusieurs catégories de produits, qui ont été tirées par une demande globale accrue d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de microphones. Les microphones et les moniteurs pour PC ont une fois de plus dominé les graphiques en termes de croissance du volume, reflétant les tendances des augmentations signalées en 2020.

L’augmentation des revenus du matériel informatique continue d’être entraînée par les restrictions, réglementations et précautions en cours liées au Covid-19, obligeant les utilisateurs à rechercher de nouvelles façons de travailler, de socialiser et de se divertir dans le confort et la sécurité de leur propre maison.

Sans surprise, NPD a signalé une augmentation de 5% de la consommation de contenu numérique au cours de la dernière année, portant le total de 2021 à 7,9 milliards de dollars. L’augmentation du contenu numérique a également révélé une augmentation globale du temps de jeu sur PC, les chiffres augmentant d’une heure par rapport à la moyenne de 2020 à 7,7 heures par semaine.

Plutôt que de poursuivre cet énorme modèle de croissance, les prévisions de NPD pour 2022 prévoient une baisse de la ligne de tendance des jeux et du matériel. Cette baisse peut être attribuée aux volumes extrêmement élevés déplacés au cours des périodes de rapport 2020 et 2021. Sur la base de la saturation actuelle du marché et de la levée (espérons-le) des restrictions basées sur Covid, il est raisonnable de s’attendre à une baisse de la demande globale de matériel et d’accessoires PC à mesure que les utilisateurs retournent à la vie à l’extérieur.