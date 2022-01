Création d’une Powerbank géante d’une capacité de 27 000 000 mAh

Le marché des powerbanks regorge de plusieurs options pour tous les goûts, besoins et portefeuilles. Il existe des modèles plus humbles, pour une utilisation sporadique, mais nous avons également des modèles Maya robustes et puissants disponibles, pour les utilisateurs plus exigeants qui doivent faire un usage plus fréquent.

Et puis nous avons des modèles uniques et insolites, comme la dernière création d’un utilisateur, qui a développé rien de moins qu’un Powerbank géant d’une capacité incroyable de 27 millions de mAh.

Batterie portable de 27 millions de mAh

L’utilisateur nommé « Manual Geng » a récemment partagé sa dernière invention sur son compte officiel du réseau social chinois Weibo. C’est une Powerbank impressionnante et énorme avec une capacité encore plus admirable de 27 millions de mAh. Oui, c’est bien 27 000 000 mAh, au cas où vous n’auriez pas réalisé l’ampleur de ce détail.

Selon ce qui a été publié par les gadgets, cette Powerbank a la capacité de recharger complètement 5 000 smartphones avec une batterie de 3 000 mAh. L’équipement géant apporte également avec lui 60 ports de charge.

Et comme nous pouvons le voir sur l’image précédente, le monstrueux appareil charge non seulement plusieurs téléphones, mais sert également à charger la batterie d’autres powerbanks et ordinateurs portables. Mais il peut aussi alimenter une télévision, une machine à laver et même une marmite électrique, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Cependant, et compte tenu des dimensions généreuses de cette Powerbank, il n’a pas fallu longtemps pour que quelques commentaires apparaissent jouant avec la situation. Certains ont dit qu’il s’agissait en effet d’une batterie portable pratique à emporter avec vous. D’autres ont répondu que l’équipement devra certainement être tiré et traîné. D’autres ont suggéré qu’un avion serait nécessaire pour le transporter.

L’inventeur de l’équipement n’a pas fourni beaucoup de détails sur sa taille. Mais à travers les images, on peut voir qu’en plus d’être gros, il donne aussi l’impression d’être un powerbank très lourd. L’auteur a également partagé une vidéo où vous pouvez mieux voir à quoi ressemble cet énorme équipement.

Très probablement, nous ne trouverons jamais quelque chose comme ça en vente dans les magasins, mais avec une certaine facilité, nous pouvons voir cette batterie portable dans le livre Guinness comme la plus grande au monde.