MediaTek annonce une croissance de 53 % en 2021 avec un chiffre d’affaires supérieur à 17 milliards de dollars

Adoré par beaucoup, mais critiqué par beaucoup, la vérité est que MediaTek est l’une des marques les plus fortes du marché et a surpris avec ses derniers produits.

Le succès de la marque taïwanaise se fait sentir, ayant réussi à présenter une croissance de 53% sur l’année 2021. Les revenus levés l’an dernier ont même dépassé les 17 milliards de dollars.

MediaTek croît de 53% en 2021

Quand on parle de puces MediaTek, les avis des lecteurs sont partagés. Cependant, les avis les moins favorables sur la marque taïwanaise ressortent du lot, et la plupart du temps on pointe du doigt la surchauffe de ses SoC, entre autres reproches.

Mais il semblerait que l’entreprise dirigée par Rick Tsai et fondée par Tsai Ming-kai en 1997 parvienne à aplanir quelques aspérités et à développer des produits de plus en plus puissants et efficaces. Et ces changements s’expriment principalement en chiffres.

Ainsi, selon les données publiées par la société d’analyse nord-américaine Counterpoint Research, au cours de la dernière année de 2021, MediaTek a réalisé une croissance de 53% par rapport à l’année 2020. Selon les détails, cette croissance se traduit par un chiffre d’affaires de 17,6 milliards dollars, environ 15,8 milliards d’euros.

Certains experts du marché estiment même que le chiffre d’affaires de MediaTek de ce troisième trimestre 2022 en cours pourrait également être supérieur à celui présenté en 2021. Ainsi, une croissance entre 2% et 10% est attendue, équivalant à 4,7 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars. Ces estimations tiennent compte du succès que peut avoir le SoC Dimensity 9000 auprès des marques qui le choisissent pour leurs smartphones.

Et si la croissance de l’entreprise taïwanaise se poursuit à ce rythme, il est fort probable qu’elle surpassera même des marques concurrentes sur certains segments, et pourrait même devenir le leader mondial des processeurs pour le monde mobile.

L’analyste suggère également que la croissance du constructeur pourrait également être liée à ses avancées sur le segment des réseaux 5G et Wi-Fi 6, ainsi que, bien entendu, sur les nouvelles puces.

