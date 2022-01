Microsoft a annoncé avoir vaincu la plus grande attaque DDoS de l’histoire d’Internet

La sécurité Internet ne concerne pas toujours les utilisateurs et doit souvent se concentrer sur les services et les sites qui hébergent le contenu. La plus courante est celle des attaques par déni de service distribué (DDoS), dont les résultats sont déjà connus.

Avec son infrastructure cloud Azure, Microsoft doit faire face à ce type d’attaques et être en mesure de protéger ses clients. Le géant du logiciel a maintenant révélé qu’en 2021, il avait réussi à battre la plus grande attaque DDOS de l’histoire d’Internet.

3,47 Tbp en une seule attaque DDoS

Le second semestre 2021 a été une période difficile pour Microsoft et sa structure d’hébergement de sites Web et de contenus. Le réseau Azure a été une cible constante d’attaques visant à causer des problèmes, avec une moyenne de 1 955 attaques par jour et un total de 359 713 situations traitées avec succès au cours des 6 derniers mois de 2021.

L’une de ces attaques était quelque chose de complètement nouveau et avec un volume qu’Internet n’avait jamais vu. Microsoft a dû faire face à une tentative de mise hors service d’un site Web dont le débit de données atteignait 3,47 Tbps en période de pointe.

Microsoft a réussi à battre cette attaque

D’après ce que Microsoft a révélé, cette tentative s’est déroulée sur une période de 15 minutes, où il y a eu plusieurs autres vagues à haut volume. Dans cette attaque, le trafic provenait de 10 000 sources, réparties dans 10 pays. Il a également atteint un volume de 340 millions de paquets par seconde.

Ce n’était pas la seule attaque DDoS à haut volume à laquelle Microsoft a dû faire face. Toujours en décembre 2021, le géant du logiciel a réussi à repousser deux tentatives DDoS avec respectivement 2,5 Tbps et 3,25 Tbps. Dans les deux cas, il n’y a pas eu de dégâts.

Azure protège vos sites Web de ce qui vient d’Internet

Ce type d’attaques DDoS cherche à se concentrer sur deux aspects. D’une part, avec un nombre élevé de packages, il cherche à épuiser les ressources du serveur, comme c’était le cas dans ce rapport. D’autre part, dans les attaques volumétriques plus traditionnelles, la bande passante disponible est épuisée.

Afin de contrer toute attaque DDoS, Microsoft dispose dans Azure d’une structure qui s’échappe pour pouvoir répondre à l’augmentation des ressources nécessaires. Bien sûr, il existe encore d’autres mesures pour détourner le trafic et maintenir les plateformes fonctionnelles.