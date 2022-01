BMW a déjà décidé quand viendra la fin de l’i3. Il arrêtera sa production en juillet 2022

Bien qu’il s’agisse d’un marché encore très récent, les voitures électriques ont déjà des classiques de poids lourds qui laisseront une marque unique. Dans cette liste, qui est encore très petite, nous avons certainement la BMW i3, en grande partie à cause de ce qu’elle est venue montrer, des années avant toute la concurrence.

Ce classique BMW a maintenant sa fin annoncée et tout se passera bientôt avec la fin de sa production. Son successeur a déjà été pensé, mais il faudra encore du temps pour arriver sur le marché, c’est certain.

Présentée en 2013, la BMW i3 est apparue aux côtés de l’une des voitures électriques les plus charismatiques de tous les temps. Nous parlons de l’i8, qui au fil des ans a établi une position unique dans le domaine du design et des performances. Bien sûr, la petite voiture électrique de BMW a également joué son rôle, mais sur d’autres points tout aussi importants.

Ce classique excellait également à avoir une esthétique complètement différente et à utiliser des matériaux nobles. Ce n’était pas l’exemple parfait d’autonomie, mais au fil des ans, il a été amélioré, recevant de nouvelles batteries, avec plus d’autonomie et de meilleures performances.

Maintenant, et d’après ce qui a été révélé, la BMW i3 sera sur le point de voir ses jours de gloire toucher à sa fin. Tout devrait se passer en juillet de cette année, avec la fin de sa production à l’usine de la marque à Leipzig. Il s’agit d’informations provenant de la marque elle-même.

L’i3 s’est vendue à plus de 220 000 exemplaires dans le monde, atteignant la barre des 200 000 unités en octobre 2020. C’était aussi une voiture électrique difficile à produire pour BMW et coûteuse à réparer pour ses propriétaires en raison de l’utilisation intensive de la fibre de carbone, comme ainsi que de l’aluminium dans son châssis.

Avec sa disparition, BMW a également préparé son successeur. Ce sera la version électrique du BMW X1, construite sur la même plate-forme FAAR que la ligne Mini. Il est développé par BMW et Brilliance Automotive et sera fabriqué en Chine pour le reste de la planète, tout comme le plus grand modèle iX3, qui devrait faire ses débuts en 2023 ou 2024.

Ainsi, l’une des premières voitures électriques à arriver sur le marché arrive en fin de vie. Avant même tous les efforts de Tesla, cette proposition BMW captivait déjà les conducteurs par ses capacités et ses caractéristiques.