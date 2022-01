Presque tout dévoilé ! Des vidéos officielles de Samsung Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 apparaissent

Nous sommes à quelques jours de savoir ce que Samsung a préparé pour ses clients ces derniers mois. Les nouveaux smartphones Galaxy S22 sont déjà une certitude et on sait aussi qu’ils ne viennent pas seuls. Il y a aussi une nouvelle tablette, avec la Galaxy Tab S8.

Beaucoup d’informations et d’images promotionnelles ont déjà été révélées, avec peu à découvrir. Maintenant presque tout a été révélé, avec l’arrivée des 2 vidéos officielles, préparées pour promouvoir le Samsung Galaxy S22 et le Galaxy Tab S8.

Ce sera le 9 février que Samsung présentera au public son événement Galaxy Unpacked. Comme à son habitude, la marque souhaite présenter ici ses plus grandes et meilleures nouveautés dans le domaine des smartphones et autres appareils associés à la mobilité.

Le Galaxy S22 a été dévoilé dans son intégralité

Avec une grande partie des informations essentielles sur le nouveau Samsung Galaxy S22 déjà révélées, il ne reste plus grand-chose à cacher aux utilisateurs de Samsung. Les spécifications et les modèles dans lesquels il apparaîtra ont été révélés et même les couleurs dans lesquelles il existera ont été montrées.

Je suis désolé d’avoir dû brouiller la plupart des parties et changer la musique originale pour empêcher le suivi. Crédit musical : bande-annonce épique de la saga cinématographique | MYTHES par Alex-Productions – Dohyun Kim (@dohyun854) 29 janvier 2022

Les dernières nouvelles apparues sur Internet mettent presque fin aux informations sur ce smartphone. La vidéo de promotion officielle a été révélée sur Twitter, bien qu’elle ait été publiée avec certaines parties masquées. Ici tout est enfin présenté et même confirmé.

Les vidéos de la Samsung Tab S8 sont affichées

Le jour même où Samsung dévoile le Galaxy S22, la marque coréenne devrait présenter une autre de ses nouveautés. Nous parlons de sa prochaine tablette, la Galaxy Tab S8, qui suivra la ligne de ce qui a été révélé ces dernières années et que le marché recherche.

Je n’ai pas flouté cette fois, car il n’y a pas de filigrane. Mais j’ai changé la musique à cause du droit d’auteur. – Dohyun Kim (@dohyun854) 29 janvier 2022

Avec cette vidéo, il est clair que le S Pen jouera un rôle encore plus important dans cette tablette. De nouvelles fonctionnalités sont également introduites, telles que des appels vidéo améliorés et bien plus encore. Il s’agit d’une vidéo montrée dans son intégralité et sans aucune partie obscurcie.

La voie est ainsi préparée pour les nouveaux Samsung Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 qui seront présentés le 9 février. La marque aura certainement plus de nouveautés à faire connaître, quoique avec un accent moindre.