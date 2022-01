L’exécutif de WhatsApp dit que l’entreprise « adorerait » lancer son application iPad

Sans surprise, les utilisateurs d’iPad souhaitent que la société Meta développe une application pour iPadOS. En fait, il est étrange qu’après la sortie de celui-ci sur iOS, il n’existe toujours pas sur iPad. Cependant, nous comprenons mieux la raison après que le dirigeant de la société responsable de WhatsApp est venu dire qu’il « adorerait » lancer son application pour cette plate-forme et pour que les utilisateurs d’iPadOS ne perdent pas espoir.

L’iPad a toujours été la tablette avec le plus d’utilisateurs et depuis plusieurs années, il s’est concentré sur un segment plus professionnel. Cette application est nécessaire ici, notamment parce que le service Web… n’est pas la même chose !

Whatsapp pour iPad ? Lorsque?

Dans une interview avec The Verge, Will Cathcart, cadre de WhatsApp, a déclaré que Meta aimerait créer une application pour la plate-forme de tablette d’Apple.

Les gens veulent une application iPad depuis longtemps. Nous serions ravis de le faire.

Dit Cathcart.

Tout comme Instagram pour l’iPad, une version de WhatsApp pour la tablette Apple figure depuis longtemps sur la liste de souhaits des utilisateurs. Cependant, Cathcart n’a proposé aucune idée ni date pour le moment où cela pourrait se produire.

Le plus que l’on puisse tirer de ses paroles, c’est que ce jour ne devrait pas être loin, mais pas d’engagements avec des dates.

Nous avons travaillé dur sur la technologie pour prendre en charge plusieurs appareils. Notre application Web et nos applications de bureau en disposent désormais. Si plusieurs appareils sont activés, je peux éteindre mon téléphone ou perdre ma connexion réseau et continuer à recevoir des messages sur mon bureau. Ce serait très important pour une application pour tablette, de pouvoir utiliser l’application même si le téléphone n’est pas allumé. La technologie sous-jacente est donc là.

Cathcart a expliqué, faisant référence au lancement de la prise en charge optionnelle de tous les appareils pour WhatsApp l’année dernière.

Quel sera alors l’obstacle ?

Il n’est pas spécifiquement dit où se trouve l’obstacle, ce qui est mentionné par cet exécutif du réseau social, c’est qu’en raison de la façon dont WhatsApp crypte les messages, historiquement, il n’est pas capable de synchroniser les conversations entre les appareils sur Internet, comme la plupart des autres applications messagerie travaux.

Donc, si WhatsApp de votre téléphone n’a pas accès à Internet, le client de bureau ne fonctionnera pas. La version bêta de la prise en charge multi-appareils vous permet de synchroniser votre compte WhatsApp jusqu’à quatre appareils simultanément, un processus qui implique le mappage des identifiants d’appareils à une clé de compte sur les serveurs WhatsApp de manière cryptée.

Maintenant que cette technologie de synchronisation existe, il y a de fortes chances qu’un WhatsApp pour iPad soit enfin à l’horizon.