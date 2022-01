identifiant Buzz : le « pain de mie » de Volkswagen a déjà été vu sur la route

Cette semaine, il a été annoncé qu’Autoeuropa participerait au développement de certains composants du nouveau fourgon électrique de Volkswagen, l’ID. Buzz, successeur du célèbre « pain à pain », qui sera construit à Hanovre, en Allemagne. Cependant, il a déjà été vu dans les rues européennes et les images de son intérieur suggèrent des détails très intéressants.

Selon les informations, la version de production du concept ID. Buzz est prêt, mais il est encore en tests « camouflés » sur les routes à travers l’Europe.

identifiant Buzz : le « pain de mie » moderne de Volkswagen

Le nouveau fourgon électrique de Volkswagen arrive et aura une version passager très similaire à l’ancienne miche de pain. Comme nous pouvons le voir sur les images, capturées en Espagne, la camionnette électrique est très spacieuse et présente des détails très intéressants.

Dans les images qui circulent sur les forums et les sites Web, l’ID. Buzz montre même des détails de l’intérieur, comme sur ces photos.

Par le niveau de finition, on note que cette version de la nouvelle Volkswagen sera équivalente à la proposition de la miche de pain, avec sept places, modulable et coffre à bagages avec réglage de l’espace.

Avec une finition claire et un choix de différentes teintes pour le panneau, l’ID. Le buzz de production doit offrir de multiples possibilités aux clients. L’écran numérique intégré à la colonne de direction est également très intéressant, avec un espace de divertissement multimédia à côté, tout à fait dans la lignée de ce que l’on sait déjà sur les ID.

Le porte-gobelet réglable et la console modulable à proximité augmenteront également le confort à bord, car il s’agit essentiellement d’un véhicule familial.

Avec un bon espace intérieur, l’ID.Buzz sera un produit apprécié par ceux qui ont besoin d’espace et de confort, en plus de la connectivité, avec des fonctionnalités de mise à jour OTA et d’aide à la conduite.

Fabriqué à Hanovre, le fourgon aura des moteurs arrière ou bimoteurs, avec une puissance de départ possible de 203 chevaux dans cette configuration, ainsi que 299 chevaux avec une traction AWD. La version fourgon devrait débuter à 148 chevaux. Dans les deux options, les batteries seront de 58 kWh ou 77 kWh, normalisées dans la famille ID.

Cette offre relance un modèle traditionnel, désormais doté de nouvelles lignes et entièrement électrique, parvenant à offrir une autonomie de 400 km à 500 km, en moyenne.