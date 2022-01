Google change très intelligemment la façon dont nous contrôlons l’audio dans Chrome

Étant l’un des outils les plus importants d’un système d’exploitation, un navigateur avec Chrome a acquis une grande importance. Ainsi, il est naturel qu’ils s’adaptent aux besoins des utilisateurs et apportent les outils dont ils ont besoin.

Google a fait un travail que beaucoup qualifient d’exemplaire avec Chrome, en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités. Maintenant, et toujours dans les versions de test, le géant de la recherche change une fois de plus la façon dont nous contrôlons l’audio dans Chrome et de manière très intelligente.

Google a changé Chrome pour le rendre plus simple

Les utilisateurs de Chrome sont déjà habitués à utiliser le navigateur Google pour visionner tous les éléments multimédias. Ceux-ci arrivent via Internet, qu’ils soient vidéo, audio ou tout autre format. Cette vitrine donne accès à tout ce dont ils ont besoin.

Pour gérer l’audio de ces éléments, l’utilisateur n’a qu’à choisir une option dans les onglets. Ainsi, vous pouvez facilement couper le son de cet onglet, en éliminant tout le son que nous ne voulons pas être présent.

Nous contrôlons l’audio plus simplement

Le grand changement de Google, qui est en fait très simple et logique pour la plupart, simplifie ce processus. Ce qui peut déjà être vu, et même testé par les utilisateurs, permet d’effectuer instantanément le mute/unmute en cliquant sur la petite icône de haut-parleur.

Cette étape simplifie l’ensemble du processus, évitant à l’utilisateur de cliquer avec le bouton droit sur l’onglet et de choisir l’option. Pour l’instant, la nouvelle option n’est présente que dans les versions d’essai de Chrome, dans Canary sur tous les systèmes.

Comment activer cette nouvelle fonctionnalité dans ce navigateur ?

Quiconque veut tester la nouvelle option n’a plus qu’à mettre l’adresse suivante dans la barre d’adresse : chrome://flags/#enable-tab-audio-muting. Vous trouverez ici l’option correspondante, qui doit ensuite être changée en Activée. Ensuite, le navigateur doit être redémarré.

À partir de ce moment, chaque fois qu’ils souhaitent couper le son d’un onglet, il leur suffit de cliquer sur la nouvelle icône présente. Cette option va maintenant être mûrie et améliorée par Google, pour être très prochainement disponible pour tous les utilisateurs de Chrome.