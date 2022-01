Nouvelles fraîches pour Highrise City

Comme mentionné ici, le jeu Highrise City de FourExo Entertainment est sur le point d’atteindre sa date de sortie.

Ce City Builder (jeu de construction et de gestion de ville) semble se construire sur de bonnes bases. Venez voir les nouveautés.

Le jeu, comme vous pouvez le voir ici, est développé par les studios indépendants allemands FourExo Entertainment et tente d’apporter une approche innovante à ce type de jeux (City Builder).

Ce jeu présentera un modèle économique complexe basé sur les ressources et leur gestion. Pour ce faire, il combine deux genres distincts. D’une part, il a de fortes influences des constructeurs de villes traditionnels et, d’autre part, des titres de simulation qui font référence aux modèles de gestion économique et des ressources.

Une nouvelle bande-annonce pour Highrise City a récemment été révélée qui montre d’autres aspects importants du jeu :

Dans cette nouvelle vidéo maintenant disponible, nous nous concentrons sur certains aspects qui auront une forte influence sur la façon dont notre métropole va évoluer : les lois et la recherche.

Pour voter des lois, il est nécessaire d’avoir un tribunal dans la ville. Une fois la construction du Tribunal terminée, toutes les options seront disponibles immédiatement, étant une question de priorité par le joueur. Bien entendu, en tant que Maire de la ville, nous pouvons à tout moment tenter d’inverser certains d’entre eux, en fonction de leur effet sur la société.

Par exemple, la légalisation des jeux de hasard peut apporter des avantages financiers mais comporte un risque très élevé en termes de criminalité et de fraude. Il peut être bon de rassembler quelques centimes pour les coffres de la ville, mais à long terme, cela entraînera une augmentation de la criminalité.

Par conséquent, nous pouvons ensuite construire un poste de police avec les bénéfices du jeu, et ainsi de suite…

D’autre part, les préoccupations environnementales seront également présentes dans Highrise City et le développement de politiques environnementales aura un grand impact sur l’évolution de la ville. Si on impose des limites à la pollution, on peut avoir une ville plus attractive pour les citoyens et avec des conditions plus agréables pour les satisfaire par exemple.

Cependant, la réduction des émissions entraîne un recul de l’industrie, ce qui aura un fort impact sur la production et, par conséquent, sur les revenus que la Chambre aura avec la taxation de ces industries.

Et c’est là que la Recherche peut intervenir, avec le développement d’industries utilisant les énergies renouvelables par exemple. L’investissement dans la recherche sur les énergies renouvelables sera toujours un investissement coûteux, mais il apportera des bénéfices (environnementaux et pas seulement) à long terme.

Pour cela, il y aura la possibilité de construire un Centre de Recherche, ou Centre de Recherche et d’Investigation, qui sera le lieu où tous ces développements et évolutions technologiques seront étudiés et améliorés.

Obtenir quelques jalons dans notre ville, par exemple, atteindre un certain nombre de citoyens permet au joueur d’avoir accès à de nouvelles technologies pour se développer dans le Centre de recherche, donc l’équilibre sera toujours très délicat. En fait, c’est sur la base de ces jalons que nous débloquons également de nouveaux bâtiments et d’autres fonctionnalités pour notre ville. Tout est interconnecté…

Et ce seront des questions comme celles-ci auxquelles le joueur devra savoir répondre ou résoudre dans Highrise City.

Voici quelques données et chiffres supplémentaires, sur ce que présentera Highrise City et qui révèlent la dimension du jeu et la tâche des joueurs :

Jusqu’à 1 million d’habitants par ville

Stratification sociale à 5 niveaux

50 types de ressources différents

Jusqu’à 30 000 bâtiments par ville

Jusqu’à 5 000 voitures et véhicules par scène (supposé, par écran)

Jusqu’à 20 000 personnes par scène (supposé, par écran)

Les villes peuvent avoir jusqu’à un maximum de 194 km2

Difficulté réglable, adaptant le jeu aux joueurs débutants et plus avancés

Système de recherche qui permet de découvrir de nouvelles technologies et de mettre en œuvre de nouvelles lois métropolitaines

Complexité avancée du système commercial

Cependant, il a été révélé que la bêta de Highrise City commencera le 27 janvier.