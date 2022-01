IUC : AT a déjà restitué 15 millions qui ont été indûment facturés

La taxe de circulation unique (IUC) relative aux immatriculations de juillet peut être payée jusqu’au 31 août, sans pénalités ni majorations.

L’administration fiscale (AT) a facturé, depuis 2007, l’IUC de certaines voitures comme s’il s’agissait de voitures neuves, ignorant l’année de la première immatriculation à l’étranger. La valeur a été réinitialisée en 2020.

AT a restitué, en 2020, les 15 millions d’euros de l’IUC versés en trop

L’IUC est une taxe annuelle qui est prélevée sur la propriété d’un véhicule à moteur (et non sur la circulation), payée jusqu’à la mise à la ferraille du véhicule, dont les valeurs sont mises à jour chaque année en janvier. C’est la taxe qui remplace l’ancien « tampon automobile » et ne doit pas être confondue avec l’ISV, qui est une taxe payée uniquement lorsque le véhicule est immatriculé pour la première fois au Portugal. Au Portugal, plusieurs propriétaires ont payé IUC en trop, mais les autorités fiscales ont déjà restitué l’argent.

Pour recevoir l’argent, les propriétaires de voitures d’occasion importées qui avaient payé en trop IUC devaient soumettre des demandes de révision fiscale non officielle s’ils voulaient être remboursés pour les mauvais comptes de l’administration fiscale (AT).

Selon le journal Publico, l’AT a restitué, en 2020, les 15 millions d’euros de la Taxe Unique de Circulation payés en trop par les contribuables qui ont acheté des voitures d’occasion au Portugal à l’étranger.

Les 15 millions retournés correspondent à 3,8% de l’IUC facturé en 2020 (396 millions d’euros).