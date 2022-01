Jeff Bezos investit dans une entreprise qui veut combattre la mort

On entend souvent dire qu’il existe une solution à tout sauf à la mort. Cependant, il semble y avoir ceux qui essaient de réécrire ce dicton. Un exemple typique est Jeff Bezos, qui a investi dans une société de biotechnologie qui concentrera ses recherches sur le rajeunissement humain.

Pour l’instant, Jeff Bezos ne fait partie de l’entreprise qu’en tant qu’investisseur – étant même l’un des plus importants.

Le fondateur d’Amazon ne s’arrête pas et, après avoir voyagé dans l’espace, il décide d’investir dans la recherche qui pourrait retarder la mort d’êtres humains. Le milliardaire a investi dans une société de biotechnologie appelée Altos Labs qui se concentrera sur la recherche sur le rajeunissement humain.

Selon un communiqué de presse, Altos Labs s’est engagé à « programmer le rajeunissement cellulaire pour restaurer la santé et la résilience cellulaires, dans le but d’inverser la maladie et de transformer la médecine ».

En tant que tel, une déclaration récemment publiée révèle que Jeff Bezos fait équipe avec un groupe de personnes pour trouver des moyens d’augmenter le nombre d’années qu’un être humain peut vivre. Cet objectif sera atteint grâce à des fonds d’investissement d’environ 3 milliards de dollars qui ont été canalisés.

Aux côtés de Jeff Bezos se trouve par exemple Yuri Milner, un homme d’affaires russe qui a investi au début de l’aventure Facebook et créateur de VK, un réseau social très populaire en Russie.

Malgré l’objectif très clair et prometteur, on ne sait pas grand-chose sur Altos Labs, . Toujours selon le même communiqué de presse, l’entreprise est composée d’une équipe de cadres scientifiques et de managers. Au conseil d’administration, par exemple, il y a des lauréats du prix Nobel et des leaders scientifiques, tels que Rick Klausner, Hans Bishop, Hal Barron, Frances Arnold, Jennifer Doudna, entre autres.

Rappelez-vous que ce n’est pas la première entreprise qui essaie quelque chose de similaire, en utilisant des personnes très fortunées et le monde de la science. En 2013, le cofondateur de Google, Larry Page, a annoncé la création de Calico Labs, qui se présentait avec des objectifs très similaires à ceux d’Altos Labs.

