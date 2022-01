Valve modifiera les pilotes Steam Deck Linux pour prolonger la durée de vie de la batterie

Il a été récemment confirmé que le Steam Deck commencera à être expédié aux joueurs à partir du 28 février. A ce titre, il est dans l’intérêt de Valve que sa nouvelle console arrive entre les mains des consommateurs dans les meilleures conditions.

En ce sens, la société va maintenant apporter quelques ajustements aux pilotes Linux de la console pour rendre la batterie beaucoup plus longue.

Les ajustements du pilote Steam Deck augmenteront la batterie de la console

Le lancement de la nouvelle console de Valve aura lieu le 25 février. Après cela, les premières unités arriveront chez les utilisateurs après trois jours, le 28 février. L’attente est presque terminée et, après cela, nous pouvons enfin mieux comprendre la machine que le propriétaire de Steam a préparée pour le marché des jeux.

Mais Valve lui-même a déclaré qu’il serait encore en train de lisser les derniers bords. Et maintenant, nous savons que la société apportera quelques ajustements au pilote Steam Deck Linux dans le but de faire durer encore plus longtemps la batterie de l’appareil.

Plus précisément, Valve a demandé à ses ingénieurs d’apporter quelques ajustements au pilote open source Radeon Vulkan (RADV) pour le système Linux. Selon la société, l’intention des modifications est de garantir la plus longue durée de vie possible de la batterie de la console et, par conséquent, de contribuer à économiser les ressources matérielles de l’équipement.

Bref, avec les ajustements, les composants de la console fonctionneront de manière moins intensive, ce qui économise une plus grande quantité d’énergie.

Pour l’instant, les changements sont toujours en cours d’analyse et s’ils sont approuvés pour une mise en œuvre ultérieure, ils donneront au joueur plus de temps pour jouer jusqu’à ce qu’il doive recharger à nouveau la batterie du Steam Deck.

La console peut obtenir jusqu’à 2 heures d’autonomie de plus

Selon Valve, la console offre actuellement aux joueurs entre 2h et 8h de jeu, selon le titre joué. Mais avec ces changements, l’autonomie du Steam Deck peut être prolongée jusqu’à deux heures supplémentaires.

La société espère que les ajustements seront approuvés à temps pour qu’ils soient appliqués dans Steam OS 3.0, afin qu’ils soient déjà intégrés dans les premières unités qui arriveront le 28 février.