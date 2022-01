Ce sont les premières de films et de séries sur Netflix pour février

La nouvelle année 2022 vient de commencer et nous sommes déjà à la fin du premier mois. Le froid se fait sentir et nous invite à être dans le confort de nos foyers au coin du feu, en compagnie des contenus Netflix.

De cette façon, nous quittons aujourd’hui les films et séries qui feront leurs débuts sur la plateforme de streaming pour le mois de février 2022.

Pour le mois prochain, il y a plusieurs nouvelles sur Netflix. Ces premières sont annoncées par Netflix Portugalmais il peut y en avoir d’autres qui ne sont pas mentionnés ici.

Jour 2 – Sombre désir T2

L’escapade d’un week-end d’une femme mariée allume les flammes de la passion, se termine en tragédie et jette la suspicion sur ses proches.

La deuxième saison de cette série Netflix sera diffusée le 2 février.

sombre désir

Jour 4 – Magnolias Doux T2

Maddie, Helen et Dana Sue sont des amies de toujours qui se soutiennent mutuellement à travers les vicissitudes de la vie personnelle et professionnelle dans Little Serenity.

La deuxième saison de la série sera diffusée le 4 février.

Magnolias doux

Jour 4 – De ma fenêtre

Le béguin de longue date de Raquel pour son voisin devient quelque chose de plus quand il, malgré les objections de la famille, commence à entretenir des sentiments pour elle.

Il s’agit d’un film original de la plateforme de streaming qui sera présenté en première le 4 du mois prochain.

Depuis ma fenêtre

Jour 11 – BigBug

En 2045, la plupart des tâches étaient déléguées à l’intelligence artificielle, même dans la maison nostalgique d’Alice. Face à un soulèvement robotique, vos androïdes verrouillent la porte pour la protéger.

Ce nouveau film Netflix sera disponible le 11 février.

Gros bug

Jour 11 – Inventer Anna

Femme d’affaires ou escroc ? Un journaliste enquête sur la façon dont Anna Delvey a convaincu l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande.

La série originale sera diffusée le 11 février.

inventer Anna

Jour 11 – L’amour est aveugle T2

Nick et Vanessa Lachey présentent une expérience sociale où célibataires et couples mariés trouvent l’amour et se fiancent sans se rencontrer face à face.

Les nouveaux épisodes de cette série vont au jour le 11 du mois suivant.

L’amour est aveugle

Jour 11 – Toy Boy T2

Après sept ans d’incarcération dans une prison de Malaga, un strip-teaseur est libéré sur parole, déterminé à prouver que son amant l’a piégé pour le meurtre de son mari.

La deuxième saison de cette série Netflix sera diffusée le 11 février.

Jouet Garçon

Jour 11 – Amour et laisses

La douleur cède la place au plaisir et à l’amour lorsque deux collègues entament une relation physique consensuelle.

Ce film sera disponible sur la plateforme le 11 du deuxième mois de l’année.

Amour et laisses

Jour 16 – jeen-yuhs : Kanye Trilogy

Les vies d’une star émergente et d’un cinéaste se rejoignent dans cette série documentaire intense et intime sur la carrière du rappeur Kanye West, filmée sur deux décennies.

La première partie de cette série Netflix sera diffusée le 16 février.

jeen-yuhs : la trilogie de Kanye

Jour 18 – L’un de nous ment

Les chemins de cinq lycéens se croisent en détention, mais ce sera un mélange mortel de meurtre et de secrets pour les garder ensemble lors d’un jeu du chat et de la souris.

La série sera disponible à partir du 18 du mois prochain.

L’esprit de l’un de nous

Jour 18 – Massacre à la tronçonneuse au Texas

Dans cette suite, un groupe d’influenceurs numériques tente de dynamiser un village désert du Texas, mais ils tombent sur un tueur qui porte un masque de peau humaine.

Ce film Netflix est diffusé le 18 février.

Massacre à la tronçonneuse

Jour 25 – Vikings : Valhalla

100 ans après la conclusion de la série originale, une nouvelle saga commence dans laquelle les aventures des Vikings les plus célèbres de tous les temps sont dramatisées.

La première saison de cette série sera diffusée le 25 février.

Vikings : Walhalla

Allez-vous voir l’une de ces premières sur Netflix?