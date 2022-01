Windows 11 poursuit sa croissance et contrôle déjà 16% du marché de Microsoft

Présenté en juin dernier, Windows 11 a conquis les utilisateurs et s’est développé très rapidement. Il s’agit d’un système plein de nouvelles fonctionnalités qui vont bien au-delà de la nouvelle interface qu’il propose.

Avec de plus en plus d’utilisateurs, ce sera bientôt le système le plus utilisé, détrônant la version précédente et toutes les autres qui s’obstinent à mettre du temps à disparaître. Montrant sa force, il existe maintenant des données récentes qui révèlent que Windows 11 détient déjà 16% de part de marché de Microsoft.

Windows 11 ne cesse de croître

Les nouveaux systèmes d’exploitation de Microsoft ont généralement des cycles de croissance très rapides. L’adhésion est toujours élevée et beaucoup veulent donner à leurs PC et ordinateurs portables les dernières innovations créées par Microsoft pour leurs propositions.

Les dernières données montrent que Windows 11 est déjà entré dans un cycle de croissance accélérée. Ce nouveau système d’exploitation est déjà présent dans 16% des équipements qui sont sur le marché, selon les informations présentées par AdDuplex.

Valeurs uniques dans le quota de Microsoft

Ce chiffre est, sans aucun doute, une amélioration très importante, surtout par rapport à fin 2021. En novembre, quand AdDuplex a présenté les données de son analyse, Windows 11 n’avait que 8,6 %. En seulement 2 mois, il a réussi à doubler sa base d’utilisateurs.

C’était une période spéciale, notamment parce qu’elle comprenait une période de l’année où Microsoft parvient à accélérer ses ventes, en grande partie à cause des vacances. Ainsi, c’est par la somme des nouvelles installations et des PC vendus que cette croissance s’est opérée.

Il existe encore un marché pour Windows 10

Il est également intéressant de voir que pour la même période, la version 21H2 de Windows 10 a plus que triplé sa base d’utilisateurs. Il s’agit de la mise à jour la plus récente pour ce système et ce sera celle qui garantira des nouvelles à tous ceux qui ne peuvent pas passer à Windows 11.

Avec de nombreuses machines incapables de faire le saut vers Windows 11, il sera important de voir comment ces 2 systèmes continuent de se battre. Il est inévitable que Windows 11 l’emporte, mais tout dépendra de Microsoft et de la manière dont il gérera les développements de ces 2 versions.