Apple a annoncé avoir déjà plus de 1,8 milliard d’appareils actifs

Le dernier appel aux résultats d’Apple a révélé l’excellente santé financière de l’entreprise, même à une époque où le marché était limité. Elle a réussi à inverser une tendance et à gérer cette crise d’une manière unique.

Ce même rapport contenait beaucoup plus d’informations et au milieu de celui-ci, certaines données ressortent. L’un des plus intéressants est le nombre d’appareils dont Apple dispose. Celle-ci dépasse déjà la valeur de 1,8 milliard et ne semble pas ralentir.

Il existe de nombreuses mesures par lesquelles Apple peut être mesuré. Ceux-ci vont bien au-delà des résultats financiers et montrent la taille de l’entreprise dans plusieurs domaines, tous importants et tous axés sur les utilisateurs et leur adhésion à la marque.

Apple a 1,8 milliard d’appareils

Nous avons donc appris que, comme prévu, le nombre d’appareils Apple actifs a augmenté au cours de l’année écoulée. Cela a déjà atteint une valeur qui dépasse 1,8 milliard d’appareils et devrait atteindre 2 milliards d’ici 2022. Un appareil actif est un appareil qui a interagi avec un service Apple au cours des 90 derniers jours.

À titre de comparaison, début 2021, Apple comptait 1,65 milliard d’appareils actifs, dont l’iPhone, l’iPod touch, l’iPad, le Mac, l’Apple TV et l’Apple Watch. Toujours en janvier 2020, ce nombre a été présenté et s’élevait à 1,5 milliard d’appareils actifs.

La concurrence a un nombre élevé d’atouts

En fait, cette valeur est loin d’être l’un des systèmes concurrents de ce que propose Apple. Google a révélé en mai 2021 qu’il y avait 3 milliards de smartphones Android actifs et utilisés. Ce nombre devrait également avoir augmenté de manière significative tout au long de 2021.

Microsoft a également récemment présenté des données similaires et a révélé qu’il dispose de 1,4 milliard d’appareils exécutant Windows 11 et Windows 11. Pour ce nombre d’installations actives, la Xbox One et la Xbox Series X/S comptent également.

Après un seul trimestre, fin 2021, c’est encore un autre chiffre important pour Apple. Son nombre d’utilisateurs ne cesse de croître et cela se voit également dans cette valeur désormais présentée sur les appareils Apple actifs.