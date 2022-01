L’application Mi Fit de Xiaomi a été complètement renouvelée ! Vous pouvez maintenant tirer le meilleur parti de votre Mi Band

Pour soutenir le succès de son Mi Band, Xiaomi a l’application Mi Fit comme centre de contrôle et de collecte d’informations. Il s’agit d’une application essentielle pour toute personne utilisant ce smartband, afin d’avoir accès à tous les paramètres et informations.

Comme d’habitude, cette application reçoit également des nouvelles et des améliorations. La dernière version était totalement perturbatrice et le Mi Fit de Xiaomi a été complètement repensé. Maintenant, nous pouvons avoir une vue plus précise et, surtout, tirer le meilleur parti du Mi Band.

Xiaomi a renouvelé le Mi Fit

Quiconque possède un Mi Band s’est déjà habitué à utiliser l’application Mi Fit pour gérer tout ce qui concerne ce smartband. C’est ici que vous pourrez configurer tous les paramètres associés, mais aussi obtenir des informations utiles et essentielles sur leur utilisation.

Il a subi quelques améliorations au fil du temps, mais maintenant il a reçu une nouvelle interface, après avoir été entièrement rénové. Il est certes plus simple d’utilisation et donne à l’utilisateur une vue plus générale, mais plus centrée sur ses données d’utilisation.





Plus d’informations sur le smartband dans l’application

Le grand changement apporté par Xiaomi se trouve directement dans l’onglet principal. Ici, les informations apparaissent plus ordonnées, avec une visualisation plus facile, ce qui les rend beaucoup plus simples à lire et à interpréter. Les différences sont très importantes, comme on peut le voir, par exemple, dans les images ci-dessus.

Étant donné que des informations ont été supprimées et ajoutées à ce panneau, l’utilisateur doit naviguer et comprendre où se trouvent les données qu’il souhaite lire et interpréter. Donc, à première vue, nous avons un onglet spécifique pour l’exercice, où nous pouvons démarrer toutes les activités. Sur l’écran principal, nous avons maintenant des informations sur la batterie Mi Band.





Personnalisez ce que Mi Band nous envoie

Bien sûr, la personnalisation n’a pas été en reste et il est également possible pour les utilisateurs de choisir ce qu’ils souhaitent avoir sur l’écran principal. La façon de l’organiser est simple, il suffit de faire glisser chaque entrée à la bonne position ou, à la limite, de la placer dans la zone où elle n’est pas affichée.

Toute personne souhaitant accéder à cette nouvelle version doit mettre à jour Mi Fit vers la version 5.6.0. C’est déjà dans l’App Store d’Android et l’App Store d’Apple. Essayez cette nouvelle version et découvrez surtout tout ce que Xiaomi a amélioré pour que nous puissions encore mieux utiliser le Mi Band.