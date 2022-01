Bénéficiez d’un abonnement GeForce Now de six mois à l’achat d’un téléviseur intelligent LG 2021 4K

Pourquoi c’est important : l’application GeForce Now de Nvidia a abandonné son statut bêta sur les téléviseurs LG, et le fabricant d’électronique sud-coréen célèbre avec une promotion à durée limitée. Du 1er février au 20 mars, toute personne qui achète un téléviseur intelligent LG 2021 4K éligible peut demander un abonnement prioritaire gratuit de six mois à Nvidia GeForce Now.

Le service de jeu en nuage de Nvidia donne accès à des jeux gratuits ainsi qu’à des titres que vous avez déjà achetés dans des magasins en ligne comme Steam et Epic Games Store, et vous permet de les jouer sur une gamme d’appareils, y compris les Chromebooks, les ordinateurs de poche Android et iOS et même des téléviseurs.

Un abonnement prioritaire de six mois se vend normalement 49,99 $ et offre une qualité jusqu’à 1080p à 60 images par seconde. Nvidia propose également un niveau haut de gamme appelé RTX 3080 avec jusqu’à 1440p à 120 FPS et des durées de session plus longues.

Avec l’application GeForce Now sur votre téléviseur LG, tout ce que vous aurez besoin d’apporter à la fête pour être opérationnel est une manette compatible.

Le moment de la promotion n’est probablement pas une coïncidence, car la saison du Super Bowl approche à grands pas. Les fabricants de télévision ont historiquement mis en vente des téléviseurs à cette période de l’année pour coïncider avec le grand jeu, et cette année ne sera pas différente, malgré le fait que le jeu ne sera pas diffusé en 4K.

Le Super Bowl LVI sera diffusé en direct sur NBC à partir de 17 h 30, heure centrale, le 13 février, et verra les Bengals ou les Chiefs affronter les 49ers ou les Rams pour le premier prix du match.