Vous cherchez une imprimante 3D ? Nous avons des suggestions

Les créations 3D deviennent de plus en plus abordables à exécuter, en grande partie grâce au prix auquel les imprimantes sont actuellement disponibles sur le marché. Outre le prix de plus en plus bas, la qualité du produit final est surprenante.

Pour vous aider à faire les bons choix, nous vous proposons deux imprimantes 3D et un scanner qui peuvent faire la différence lors de la création de vos pièces.

Créalité HALOT-ONE

Creality HALOT-ONE au lieu de filament, utilise de la résine liquide pour l’impression 3D. C’est un matériau adapté à la technique d’impression DLP (projecteur de lumière numérique), basée sur le principe de la stéréolithographie, qui n’est rien de plus que le durcissement contrôlé d’un matériau liquide (résine) déclenché par l’incidence de la lumière.

Pour cela, la lumière traverse un écran LCD haute résolution dont l’image correspond à chacune des couches qui composent l’objet à imprimer. Cette technique d’impression 3D permet non seulement des résultats avec beaucoup plus de détails et de précision, mais également une rapidité très intéressante, par rapport à la technique de stéréolithographie laser.

Dans ce cas, il y a une zone d’impression de 127 x 80 x 160 mm et convient à l’impression de petits objets, mais nécessitant beaucoup de détails.

L’imprimante 3D à résine Creality HALOT-ONE peut être achetée pour environ 113,88 €, avec une livraison disponible depuis l’entrepôt européen.

Créalité HALOT-ONE

Créalité 3D Ender 3

La Creality 3D Ender 3 est considérée comme l’une des imprimantes 3D les plus complètes du marché à un prix avoisinant les 120€. L’imprimante 3D est livrée avec un verre trempé et 5 kits de buses mixtes. La surface de construction comprend des coussinets de support pour faciliter le retrait des objets imprimés.

C’est un modèle avec une grande surface d’impression, contrairement à de nombreux modèles low cost du marché, offrant 220 x 220 x 250 mm. Quant à l’impression, le fabricant garantit une impression rapide, mais avec des mouvements fluides, grâce au mécanisme de roulement XYZ pour une grande précision dans la construction des objets.

L’imprimante Creality 3D Ender 3 peut imprimer en continu pendant 200 heures sans aucun problème, avec des performances relativement stables. L’alimentation a un système de sécurité et reprend la fonction d’impression si la machine est éteinte, accidentellement ou en raison d’une panne de courant.

Il est compatible avec différents types de filament de 1,75 mm tels que le PLA, l’ABS, le TPU, chacun de ces matériaux étant fondu rapidement pour un résultat plus parfait.

Il est disponible au prix de 121,77€ avec le code de réduction BGfb16a7.

Créalité 3D Ender 3

Artillerie Sidewinder X2

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 imprime également avec du filament, des différents types décrits ci-dessus, mais dispose d’une surface d’impression nettement plus grande en vitrocéramique. On parle d’une surface de 300 x 300 x 400 mm.

Il fonctionne à une vitesse maximale de 150 mm/s, avec une résolution de couche de 0,01 mm, avec une buse conique et atteint une température maximale de 240º.

Il convient également de noter que la machine pèse 14 kg, mais est livrée presque assemblée, étant très facile à installer. L’imprimante coûte 367,07 € avec le code de réduction BG331d75.

Artillerie Sidewinder X2

Créalité 3D LD-002H

La Creality LD-002R est équipée d’un écran LCD haute résolution (pour l’impression) de 1620 x 2560 pixels, permettant une précision de 51 μm. De cette façon, il atteint une précision entre 0,01 et 0,03 mm (hauteur de couche). Elle est capable d’imprimer une surface maximale de 130 x 82 x 160 mm.

Pour le séchage de la résine, il dispose d’une source de lumière UV uniforme et reproduit un effet anti-aliasing 4x ou 8x, reproduisant ainsi des contours plus lisses. Le temps de séchage est de 1 à 4 secondes par couche.

En tant qu’interface utilisateur, il dispose d’un écran tactile couleur de 3,5 pouces, permettant d’effectuer tous les réglages et de contrôler le fonctionnement. Il dispose également d’un système de filtration de l’air au charbon actif, pour réduire l’odeur de résine lors de l’impression.

Pour le calibrage, comme le montre la vidéo, il dispose d’un système rapide et très simple. L’imprimante a une dimension de 221 x 221 x 403 cm, pèse 8,3 kg et toute la structure est métallique, produite avec CNC et donc très robuste.

Son prix promotionnel, sans coupon de réduction, est de 229,78 €, expédition depuis un entrepôt européen.

Créalité 3D LD-002H

