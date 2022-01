Les futurs AirPods peuvent vérifier votre identité grâce à la forme du conduit auditif

Chaque personne est unique et il n’y en a pas deux qui se ressemblent, c’est certain. Ainsi, en plus des points biométriques classiques utilisés, l’être humain peut en fournir bien d’autres encore inexplorés. Par exemple, le rythme cardiaque, les ondes électromagnétiques ou la forme de notre conduit auditif. Vous n’y avez jamais pensé ? Eh bien, Apple a pensé et a déjà déposé le brevet respectif pour éventuellement équiper les AirPods.

L’idée semble vouloir sortir du conventionnel. Après avoir développé une technologie d’identification des utilisateurs par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, Apple pourra ajouter une nouvelle identification biométrique dans les futurs écouteurs dans l’oreille.

Un brevet pourrait apporter aux AirPods un capteur biométrique

Ce n’est pas la première fois que les futurs AirPod se voient attribuer de nouvelles fonctionnalités et technologies. Par exemple, il y a quelques mois, on parlait de la possibilité que ces appareils Apple intègrent des capteurs pour détecter la fréquence cardiaque. Les rumeurs proviennent souvent d’informations fournies par les brevets d’Apple.

Ainsi, une nouvelle demande de brevet décrit deux façons possibles pour les AirPod de confirmer votre identité avant d’autoriser l’accès à des données sensibles, comme demander à Siri de lire vos messages.

Comme nous pouvons le voir, la demande de brevet d’Apple décrit un risque de sécurité potentiel avec les écouteurs sans fil. Autrement dit, selon la société Cupertino, n’importe qui peut utiliser les écouteurs lorsqu’il est connecté à l’un de ses appareils, et avec cela avoir accès à des informations privées et donner des commandes à Siri.

Les écouteurs peuvent être utilisés pour écouter l’audio d’un autre appareil et exécuter d’autres fonctions diverses, telles que fournir des commandes vocales à l’appareil […] Diverses sorties peuvent également être fournies à l’utilisateur via le casque. Par exemple, lors de la réception d’un message sur le dispositif mobile, tel qu’un message instantané, une représentation audible du message peut être fournie à l’utilisateur via le casque. Cependant, les systèmes conventionnels ne traitent pas si l’utilisateur portant le casque est autorisé à interagir avec les fonctionnalités personnelles du dispositif, telles que la réception de messages du dispositif. En conséquence, des systèmes d’identification d’utilisateur améliorés qui utilisent des écouteurs sont souhaités.

Dès lors, Apple pourra utiliser plusieurs technologies qui existent aujourd’hui pour équiper ses AirPods. Parmi ces technologies figureront les signaux ultrasonores comme une sorte de sonar, pour détecter la forme du conduit auditif de l’utilisateur.

La technologie peut « lire » le conduit auditif interne

Selon Apple, avec l’accès à cette technologie, il peut être possible de déterminer plusieurs caractéristiques uniques de l’oreille de l’utilisateur. Avec « sonar », le casque peut fournir un écho du signal ultrasonique qui est unique à l’utilisateur. Des variations de la surface du conduit auditif du porteur peuvent provoquer la réflexion du signal ultrasonore sur la surface et peuvent générer un écho avec une signature qui est associée à ce porteur.

Mais il y a d’autres idées. Par exemple, les AirPods pourraient utiliser les données de mouvement de votre iPhone et/ou Apple Watch pour comprendre votre façon de marcher – votre démarche – et les utiliser pour confirmer votre identité.

En ce sens, de telles informations collectées peuvent inclure, par exemple, des informations liées à la démarche et/ou aux caractéristiques de course de la personne, telles que des caractéristiques liées au pas, au rythme et similaires. Les informations de marche peuvent être comparées en outre aux informations de référence de marche.

En bref, Apple a une idée pour équiper les AirPod de plus de technologie de sécurité, en réponse à l’utilisation croissante de ce gadget. Après tout, les écouteurs peuvent être une passerelle vers nos informations privées.