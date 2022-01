Les escrocs des médias sociaux ont volé 770 millions de dollars aux victimes l’année dernière

TL;DR : Ce n’est pas parce qu’il y a plus de gens férus de technologie que le nombre de victimes de fraude sur les réseaux sociaux diminue. Selon de nouvelles données de la Federal Trade Commission (FTC), le nombre d’utilisateurs qui ont déclaré avoir été escroqués via des sites comme Facebook et Twitter a atteint un record de 95 000 l’année dernière, avec des pertes totales atteignant 770 millions de dollars.

La FTC écrit que 25% de toutes les pertes signalées dues à la fraude en 2021 étaient celles qui provenaient des plateformes de médias sociaux. Les chiffres les plus récents marquent une multiplication par dix-huit des pertes signalées en 2017, mais ils sont probablement beaucoup plus élevés car de nombreuses personnes sont trop gênées ou honteuses pour déclarer avoir été victimes d’une arnaque.

Les escrocs adorent les plateformes de médias sociaux. Les sites offrent une multitude de façons d’escroquer l’argent des gens et constituent une méthode peu coûteuse pour atteindre des milliards de victimes potentielles. De nombreux criminels utilisent les informations personnelles accessibles au public sur les plateformes, et ils peuvent cibler des personnes via des publicités frauduleuses qui sont poussées vers ceux qui ont des intérêts spécifiques ou qui appartiennent à certains groupes démographiques.

Sur ces 770 millions de dollars volés par des escrocs, la majorité (37 %) a été perdue à cause d’escroqueries à l’investissement. Les faux systèmes de crypto-monnaie restent un moyen populaire de voler l’argent des gens, et beaucoup ont chuté pour les ventes de NFT qui se sont avérées être des inconvénients.

Les escroqueries amoureuses étaient responsables du deuxième plus grand nombre (24 %) de pertes signalées. Ces types de fraudes existent depuis des décennies, mais ont vu leur popularité monter en flèche depuis la prolifération des médias sociaux. C’est aussi l’escroquerie que la plupart des gens ont trop honte ou sont trop gênés pour signaler.

Alors que les escroqueries liées aux investissements et aux relations amoureuses étaient les plus rentables, le plus grand nombre de signalements liés aux escroqueries (45 %) en 2021 concernaient la fraude aux achats en ligne. Il s’agit généralement de publicités pour de faux sites Web sur lesquels les utilisateurs de médias sociaux cliquent avant de commander un article qui n’arrive jamais.

La FTC recommande quelques moyens de limiter vos chances d’être victime d’une arnaque sur les réseaux sociaux : restreignez vos paramètres de confidentialité, désactivez la publicité ciblée (si possible), méfiez-vous des messages suspects d’amis qui peuvent avoir été piratés, consultez les avis des entreprises avant d’acheter quelque chose, et ne plongez pas dans des romances avec un étranger ou ne lui envoyez pas d’argent.