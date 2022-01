Bentley se prépare à produire sa première électrique à lancer en 2025

Suivant les traces d’autres entreprises qui ont déjà annoncé des plans avec des horizons temporels ambitieux, Bentley a révélé qu’elle commencera bientôt à produire sa première voiture électrique. Il devrait sortir en 2025.

Cependant, les détails ne sont pas encore connus.

Le constructeur automobile britannique et filiale de Volkswagen a annoncé que ses premières voitures électriques commenceront bientôt à « sortir du four ». La société a l’intention de produire la première voiture électrique dans son usine de Crewe, avec une date de lancement en 2025.

L’approche de Bentley se traduira par la transformation vers une offre entièrement électrique et neutre en carbone d’ici 2030. En outre, Bentley s’engagera à investir 2,5 milliards de livres sterling dans des initiatives liées au développement durable au cours de la prochaine décennie.

Notre objectif est de devenir la référence non seulement pour les voitures de luxe ou les références durables, mais aussi pour l’ensemble de nos activités. Sécuriser la production de notre premier BEV à Crewe est un moment décisif pour Bentley et pour le Royaume-Uni, alors que nous planifions un avenir durable à long terme à Crewe.

Il s’agit d’une voie ambitieuse et crédible vers la neutralité carbone de notre système commercial total, y compris le passage à 100 % BEV. [veículos elétricos alimentados a bateria] en seulement huit ans.

A révélé le PDG de Bentley, Adrian Hallmark.

L’investissement qui sera réalisé par Bentley se traduira par une transformation de son offre, tout en assurant une modernisation de son infrastructure de production. De plus, il s’appuiera sur la technologie numérique qui se traduira par une production de pointe à faible impact environnemental.

Aujourd’hui est sans aucun doute le jour le plus important de l’histoire moderne de Bentley et témoigne du travail acharné et de la compétence de nos collègues de Crewe.

Nous marquons déjà le pic de la production de voitures de luxe et avons déjà transformé notre usine pour devenir neutre en carbone, avec des références environnementales de pointe.