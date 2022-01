Ne manquez pas les dates les plus importantes pour les actions marketing et réseaux sociaux

E-goi a lancé cette semaine la nouvelle édition, gratuite et en ligne, du traditionnel calendrier du marketing et des réseaux sociaux.

E-goi, la société d’automatisation du marketing, a lancé cette semaine une nouvelle édition gratuite en ligne du calendrier traditionnel du marketing et des médias sociaux.

Il existe plus de 250 dates et informations stratégiques créées dans le but d’aider les entrepreneurs, les entrepreneurs, les spécialistes du marketing et les professionnels des médias sociaux dans la planification stratégique de tout type d’entreprise.

Selon le responsable marketing d'E-goi, Marcelo Caruana

Le calendrier est une ressource 100 % gratuite pour aider les entreprises à élaborer des stratégies marketing créatives et cohérentes. C’est une source d’inspiration avec des suggestions de publications, des actions marketing et des idées de contenus qui permettent de gagner un temps précieux dans la communication et le marketing des entreprises.

Le calendrier est adapté aux différents types d’entreprises, avec les dates commerciales les plus courantes, comme le Black Friday, ainsi que des suggestions pour des segments plus spécifiques, comme les e-commerces, l’immobilier et les cliniques, par exemple.

Nous insérons également des dates moins évidentes et plus comiques, qui peuvent être différentes et amusantes, pour aider à renforcer la relation avec le client de manière créative.

commente Caruana.

La fonctionnalité a été publiée pour la première fois il y a près de 10 ans et apporte chaque année des mises à jour pour renforcer les stratégies de marketing. La nouvelle édition du calendrier numérique est disponible pour être intégrée dans les calendriers Google, Mac ou Outlook.

