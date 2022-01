Les escrocs des médias sociaux ont pillé au moins 770 millions de dollars en 2021

La transformation numérique augmente la recrudescence des escroqueries sur les réseaux sociaux. Les consommateurs se font arnaquer. Selon le rapport mis à jour de la Federal Trade Commission (FTC), « les consommateurs ont perdu 770 millions de dollars à cause des escrocs des médias sociaux en 2021 ». La recrudescence des escroqueries en ligne est alarmante pour les utilisateurs de médias sociaux et les entreprises numériques.

Selon la FTC, les fraudes sur les réseaux sociaux ont augmenté de 18 points, contre 42 millions de dollars en 2017. L’essor du consumérisme en ligne, des achats numériques et de la crypto-monnaie donne lieu à la fraude en ligne. La confiance aveugle a coûté à plus de 95 000 personnes la perte d’au moins 770 millions de dollars via les médias sociaux. Alors qu’en 2020, les escrocs pourraient s’en tirer avec seulement 258 millions de dollars.

L’énormité des escroqueries est dangereuse pour les entreprises et les consommateurs. Dans cet article, nous discuterons des escroqueries sur les réseaux sociaux et de la manière dont vous pouvez vous protéger pour ne pas être pris dans de telles fraudes. Alors, connaissons les détails cruciaux des escroqueries sur les réseaux sociaux en 2021.

Différentes catégories d’escroqueries sur les réseaux sociaux



Les escroqueries sur les réseaux sociaux peuvent prendre plusieurs formes. Collectivement, ces escroqueries ont volé au moins 770 millions de dollars à 95 000 consommateurs en ligne. L’augmentation de 1800% du pillage en ligne est stupéfiante par rapport à 2017. Les consommateurs de 18 à 39 ans étaient 2,4 fois plus susceptibles de se faire arnaquer que les autres groupes d’âge.

Les escroqueries à l’investissement, les escroqueries aux achats en ligne et les escroqueries amoureuses sont trois catégories d’escroqueries sur les réseaux sociaux. Connaissons les détails discrets de chaque type d’escroquerie en ligne.

Les escroqueries aux investissements en ligne figuraient en tête de liste de la FTC. Alors que l’économie passe du physique au virtuel, les escrocs et les voleurs le sont aussi. Les investissements en crypto-monnaie et le doublement de l’investissement sont des tactiques célèbres des escrocs des médias sociaux.

La FTC rapporte que le plus grand nombre d’escroqueries en ligne provient des achats en ligne. Les arnaques aux achats en ligne impliquaient que les consommateurs en ligne qui commandaient en ligne ne recevaient rien en retour. Ces fraudes en ligne sont courantes sur Instagram et Facebook. Malgré des efforts considérables, les arnaques aux achats en ligne sont hors de contrôle.

Après les escroqueries à l’investissement en ligne, les escroqueries amoureuses en ligne sont les types de fraude les plus populaires. Vous recevez probablement beaucoup de demandes quotidiennement et construisez progressivement une amitié particulière. Les amis virtuels, si jamais ils demandent de l’argent, considèrent cela comme une arnaque amoureuse à coup sûr. Plus de 33% des personnes qui se font arnaquer ont déclaré avoir perdu de l’argent au profit de leur ami virtuel. Les escroqueries amoureuses sont courantes sur Facebook et Instagram.

Vous serez surpris d’apprendre que plus de 70 % des escroqueries sur les réseaux sociaux comprennent des investissements, des achats en ligne et des escroqueries amoureuses. Alors que seulement 30% relèvent de tous les autres médias sociaux.

Pourquoi les escrocs aiment les plateformes de médias sociaux ?

Les escrocs adorent les plateformes de médias sociaux. La raison de leur amour est l’approche directe de leur cible. Il y a des milliards d’utilisateurs avec des intérêts et des aspirations différents. Souvent, les escrocs prennent des personnalités distinctes selon la cible. De fausses personnalités et de fausses identités virtuelles aident les escrocs.

Une fois qu’ils ont convaincu les utilisateurs en ligne ; ils essaient d’obtenir des détails personnels. Tels que les passe-temps, les intérêts et les détails de la carte de crédit. Ces détails exposent les utilisateurs à la ruse des escrocs. Et les escrocs exploitent les informations pour voler l’argent.

Comment se protéger des arnaqueurs sur les réseaux sociaux ?

La vigilance et la précaution sont de mise pour éviter les arnaques en ligne. La recrudescence des escroqueries devrait vous alerter et les mesures suivantes doivent être prises pour vous protéger des escroqueries sur les réseaux sociaux :

Le virement bancaire, la crypto-monnaie et les cadeaux sont les méthodes de paiement les plus appréciées des escrocs. Essayez d’éviter ces méthodes de paiement pour sécuriser votre argent durement gagné.

La vie privée est le pouvoir. Si vous exposez chaque détail sur les réseaux sociaux, cela donnera le dessus aux escrocs. En limitant la confidentialité à une certaine limite sécurisée, vous pouvez éviter les escroqueries.

Chaque fois que vous faites affaire avec une entreprise en ligne, essayez de vérifier attentivement son profil. Recherchez les noms d’entreprises avec les mots-clés «escroqueries» ou «fraudes» pour vérifier la crédibilité de l’entreprise.

Essayez de rester prudent avec vos amis virtuels. Ne divulguez aucune information personnelle devant eux. Ils peuvent vous arnaquer de façon romantique.

La ligne du bas

Les escroqueries sur les réseaux sociaux créent des problèmes pour les utilisateurs et pour les entreprises. L’augmentation de 1 800 % des fraudes en ligne est le symbole d’une vulnérabilité croissante. Mais il y a toujours quelques étapes pour éviter un danger potentiel. La FTC a également dit de désactiver le public ciblé de votre vie privée pour éviter les escrocs et les publicités inutiles.

En outre, vous pouvez faire preuve d’une certaine vigilance lors de l’utilisation des plateformes en ligne, en particulier Instagram et Facebook. Les identifiants anonymes et les profils méconnaissables peuvent vous arnaquer. C’est pourquoi vous devez suivre les étapes ci-dessus pour éliminer les escrocs des plateformes de médias sociaux.