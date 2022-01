MediaTek annonce le SoC Kompanio 1380 6 nm pour les Chromebooks

MediaTek n’est pas la marque la plus populaire auprès des consommateurs, mais personne ne nie qu’il s’agit d’un acteur fort, en particulier sur le segment des processeurs mobiles.

Maintenant, le fabricant taïwanais a présenté un autre produit poids lourd. Il s’agit du SoC Kompanio 1380 produit dans un processus de 6 nm et destiné aux Chromebooks haut de gamme.

MediaTek annonce le SoC Kompanio 1380 pour Chromebooks

Le taïwanais MediaTek a récemment dévoilé son nouveau SoC Kompanio 1380 destiné aux Chromebooks haut de gamme. Ce nouveau processeur est fabriqué dans le procédé 6 nanomètres de son compatriote TSMC.

Le SoC comprend quatre cœurs ARM Cortex-A78 hautes performances cadencés jusqu’à 3 GHz et quatre autres cœurs ARM Cortex-A55 économes en énergie. Concernant le traitement graphique, ceux-ci sont en charge de la puce ARM Mali-G57 à cinq cœurs. Ce GPU permettra ainsi au Kompanio 1380 de supporter deux écrans 4K 60Hz ou un écran 4K 60Hz et deux écrans 4K 30Hz.

MediaTek a intégré sa technologie d’intelligence artificielle APU 3.0 dans ce SoC, ce qui permet d’accélérer les applications de caméra et de voix IA, tout en optimisant la durée de vie de la batterie. Le processeur prend également en charge le décodage matériel AV1 et permet aux utilisateurs de visionner des films et des émissions de télévision 4K avec les meilleurs paramètres de qualité.

Selon les spécifications révélées, le MediaTek Kompanio 1380 dispose également de processeurs de signaux audio numériques (DSP), qui offrent des capacités vocales VoW (Voice On Wakeup) à faible consommation d’énergie pouvant être utilisées dans divers services d’assistants vocaux intelligents. La puce prend également en charge le Wi-Fi 6/6E, Bluetooth v5.0, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo et QZSS.

L’Acer Chromebook Spin 513 sera le premier ordinateur équipé de ce nouveau SoC de MediaTek et, selon la société, les premières unités devraient arriver sur le marché à la mi-juin de cette année.