Le Play Store de Google sur Android propose désormais également des jeux pour Windows

Tout le monde reconnaît le Play Store comme la boutique d’applications Android et dédiée uniquement aux smartphones et tablettes qui utilisent le système Google. C’est l’un des plus riches de ce système, même avec une timide concurrence.

La vérité est que cette boutique d’applications semble changer avec de nouvelles offres. Ce qui a été découvert montre que le Play Store peut désormais également être utilisé pour installer des jeux sur Windows. Y a-t-il quelque chose à changer pour ces côtés ?

Windows et Android se rapprochent de manière très intéressante. On a déjà vu le système Google présent de manière indépendante dans ce que propose Microsoft dans la dernière version de son système, ce qui ouvrira la porte à l’utilisation d’apps ici.

Cette approximation semble maintenant s’élargir encore plus car une nouveauté a été vue. Le Play Store permet désormais de charger des jeux qui peuvent ensuite être installés non seulement sur Android mais aussi sur Windows.

La première proposition qui a été trouvée est le jeu Lineage2M, qui est déjà sur le Play Store et prêt à être utilisé. L’utilisateur dispose désormais dans cette interface, et via le navigateur, d’un bouton permettant d’installer l’application directement pour Windows.

Pour exécuter ces applications Android directement sur Windows, le célèbre émulateur Purple est présent. On ne sait pas si ce sera juste pour Google et ce projet ou si d’autres, comme Microsoft, en profiteront d’une manière ou d’une autre à l’avenir.

Wow, je n’ai jamais vu l’officiel @Jeu de Google Store propose un téléchargement Windows multiplateforme pour un jeu Android. Je pensais au début que c’était le nouveau Play Games pour Windows, mais ce n’est pas le cas – il est alimenté par un émulateur appelé PURPLE. Est-ce le seul exemple d’une telle intégration ? pic.twitter.com/wNRUegRSOO – Artem Russakovskii (@ArtemR) 26 janvier 2022

Google avait déjà présenté son projet de faire fonctionner ses jeux sous Windows, mais il était prévu qu’il mette plus de temps à être rendu public. La vérité est qu’il semble être déjà entré dans une phase bêta et accessible uniquement sur certains marchés.

On ne sait pas encore quels sont les plans de cette disponibilité et sur quels marchés elle est disponible. Netcost-security.fr a pu accéder à ce bouton et télécharger l’exe pour installer le jeu. Si vous voulez le tester, vous pouvez y accéder ici. Il reste à voir quels sont les futurs plans pour cette fonctionnalité.